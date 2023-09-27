FETÖ bahanesi ile 7 milyon lira dolandırdı

. A.K.’nin çantasında bulunan altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi
Edinilen bilgiye göre, Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz vatandaşı C.İ., kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını belirterek polise şikayetçi oldu.
C.İ.’nin ifadesi üzerine harekete geçen ekipler Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kururken, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi sonucu, C.İ. ile buluşup para ve altını alan şüpheliyi tespit etti. Şüpheli şahsın bindiği taksiyi tespit eden yetkililer, Antalya Karayolu’nda taksiyi durdurarak olayın şüphelisi A.K.’yi gözaltına aldı. A.K.’nin çantasında bulunan altın ve dövizler ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.