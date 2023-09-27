FETÖ bahanesi ile 7 milyon lira dolandırdı

İddiaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi olan C.İ.’yi arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak, bankada bulunan paralarının FETÖ üyeleri tarafından sahteleri ile değiştirildiğini söylediğini belirterek

, “Üzerinde parmak izi olan paraları bize teslim etmeniz gerekiyor. Terör örgütü üyelerini yakalayacağız" dediğini belirtti. C.İ. daha sonra şahıs ile Ortaca’da buluştuğu ve şahsa 156 bin dolar, 66 bin euro ve 500 gram altın verdiğini belirtti.