Mahrem abiler paket

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifade ve teşhislerinde adı geçen, ayrıca kontörlü/ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüt bağı tespit edilen şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı. Terör örgütü bünyesinde “öğretmen, grup abisi, bölge talebe mesulü, bölge üniversite mesulü, bahçıvan, müdür yardımcısı, genel müdür, gözcü, yer teminci ve doktor” olarak görev yapan 59 mahrem imam hakkında yakalama kararı verildi.

İKİSİ FİRARİ BYLOCK’ÇU

İzmir merkezli 28 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan firari iki şüpheli de gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer aldı. Bu isimlerden “Hakan” kod adlı Barış Kar’ın örgütün İzmir’deki Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasındaki örgüt üyesi asker şahıslardan sorumlu, örgütsel tabirle “müdür yardımcısı” sıfatıyla görev yaptığı belirlendi. “Remzi” kod adlı Rafet Eroğlu’nun da Donanma Komutanlığı’nın konuşlu bulunduğu Kocaeli’de Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında örgüt üyesi asker şahıslardan sorumlu “genel müdür” sıfatıyla üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edildi.