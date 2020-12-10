FETÖ seni dinledi neden şikâyet etmedin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Zaten benim, çocuklarımın, eşimin telefonlarının dinlendiğini, takip edildiğimi gayet iyi biliyorum” şeklindeki açıklamaları yeni bir tartışma başlatırken, CHP Genel Başkanı’nın iddiaları FETÖ’nün VİP dinleme usulsüzlüğünü akıllara getirdi. FETÖ, aralarında siyasetçi, üst düzey bürokrat, iş adamı, gazeteci, emniyet ve yüksek yargı mensubu ile askerlerin bulunduğu yüzlerce kişiyi hukuka aykırı bir şekilde kayda aldı. 2007-2009 yılları arasındaki söz konusu hukuksuz dinlemelerde örgütün telekulak listesindeki isimlerden biri de o dönem CHP Grup Başkanvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu’ydu.

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ÖZEL KALEMİ ÜZERİNE KAYITLI TELEFONDAN DİNLEDİLER

Örgüt bu kapsamda, 2008 yılında Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdü Şükran Kütükçü’yü takibe aldı. Kütükçü’nün üzerine kayıtlı 0532...9298 ve 0532...3628 numaralı hatlara ilişkin “önleme” dinlemesi tedbiri uygulandı. Ancak bu hatlardan sonu “3628” ile biten telefonun o dönem Kılıçdaroğlu tarafından kullandığı tespit edildi. Şükran Kütükçü, ifadesinde, 0532...9298 numaralı telefon hattı 20 yılı aşkın süredir kendisinin kullandığını, 0532...3628 numaralı telefon hattının aboneliğinin kendi adına olduğunu, ancak söz konusu telefonu 2008 yılı içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kullandığını belirtti.

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SAHTE İSİMLE KAYDA ALDILAR

FETÖ, Kütükçü’yü “Mustafa Uzun” sahte ismiyle İBDA-C’den dinlemeye aldı. İlk dinleme kararı 25 Eylül 2008’de alındı. 26 Aralık’ta alınan kararla dinleme kararı bir kez uzatıldı. Yine 30 Mart 2009’da alınan usulsüz dinleme kararı üzerinden Kütükçü bu sefer, “Kürşat İlgün” sahte ismi üzerinden hukuksuz bir şekilde dinlendi.

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HESAP VERİYORLAR

FETÖ’nün söz konusu usulsüz dinleme skandalına ilişkin örgütün emniyetteki kritik isimlerinden Ramazan Akyürek, Gürsel Aktepe, Yurt Atayün, Hami Güney, Coşgun Çakar, Ayhan Falakalı, Recep Güven, Sami Uslu, Muharrem Durmaz, Ali Fuat Yılmazer, Zeki Güven, Ömer Altıparmak’ın da aralarında bulunduğu isimlere yargı önünde hesap soruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında telekulakçı polislere dava açıldı. VİP dinleme davasında yargılanan söz konusu isimlerden 131’ine 3 yıl 9 ay ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Dava şu anda istinaf aşamasında.

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ŞİKAYETÇİ OLAMADI

Kılıçdaroğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kütükçü, örgütün kendisini hukuka aykırı olarak dinlediğini medyadan öğrendikten sonra savcılığa başvurdu ve FETÖ’cü polislerden şikayetçi oldu. Kütükçü, VİP dinleme davasında da müştekiler arasında yer aldı. Ancak özel kalemi üzerine kayıtlı telefon numarası üzerinden usulsüz bir şekilde kayda alınan Kılıçdaroğlu ise ne soruşturma aşamasında ne de yargılama aşamasında FETÖ’cü polislerden şikayetçi oldu.

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