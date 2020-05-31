FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı tutuklandı

İzmir'de, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan, Ege Ordu Komutanlığı’nda emir subayı olarak görev yapan muvazzaf binbaşı F.Ö., tutuklandı.

MAHREM İMAM İLE BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından FETÖ/PDY’nin 'TSK yapılanması'nın deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı muvazzaf binbaşı F.Ö.’nün cep telefonuna ait HTS kayıtları mercek altına alındı. Yapılan incelemede F.Ö.'nün, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. F.Ö.'nün HTS kayıtlarından, halen 'silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan aranan L.Ç.'yi ankesörlü telefonlar ile market ve büfe gibi yerlerden ardışık arama yöntemiyle aradığı tespit edildi.

Yine HTS kayıtlarından firari FETÖ şüphelisi L.Ç.'nin de F.Ö.'yü, 7 sabit hattan 11 kez aradığı ortaya çıktı. Örgütün 'mahrem imam'larının gizlilik çerçevesinde uyguladığı ardışık arama yöntemini kullandığı belirlenen F.Ö.'nün, örgütün üst düzey yöneticilerinden L.Ç. ile 2016 yılında da çok sayıda telefon görüşmesi yaptığı saptandı. Bu deliller doğrultusunda da F.Ö. hakkında başsavcılık, gözaltı kararı verdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, muvazzaf binbaşıyı evinde 28 Mayıs'ta gözaltına aldı. F.Ö., polisteki işlemlerin ardından 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. F.Ö., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.