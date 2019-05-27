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BURSA

FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısına çıktı - Bursa haberleri

FETÖ şüphelisi 42 asker hakim karşısına çıktı

Bursa TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmalarıyla FETÖ bağlantılı oldukları tespit edilen 42 şüpheli asker adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi IHA
42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürüttükleri çalışmalarda örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisine yerleştirdiği ve büfelerin ankesörlü telefonlarından periyodik olarak arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 2 teğmen, 17 astsubay, 1 uzman çavuş toplam 49 şüpheli tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından şüpheliler hakkında gözaltı kararı alan TEM ve İstihbarat ekipleri, şüphelilerin yakalanması için merkez Bursa olmak üzere Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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