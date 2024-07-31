FETÖ yeni altın nesil peşinde

FETÖ’nün sözde başyüceler heyeti, örgütün devamlılığı ve yeni dönem için çeşitli alternatifler üzerine çalışmalar yapıyor. Elebaşlarının, hayatta kalma stratejisi olarak “gençlik çalışmalarını” güçlendirmeyi planladıkları öğrenildi. ABD’nin Pensilvanya bölgesinde Chestnut Retreat Center’da bir araya gelen sözde başyüceler heyeti, Gülen sonrası stratejilerini 5 başlık altında topladı. Örgüt bundan sonra din eğitimi, dil öğrenimi, kültür-sanat, psikoloji ve eğitim teknolojileri üzerine odaklanacak.

YENİ HAYATA UYUM SAĞLADILAR

Küreselleşme vurgusunda bulunulan sonuç bildirgesinde örgütün gençlik konusunda önemli adımlar atacağı belirtildi. FETÖ’nün Abant’ta yaptığı toplantılarına benzer olarak ABD’nin farklı sivil toplum kesimlerinin de katıldığı toplantılarda durum değerlendirmesi yapan örgüt mensupları, örgütün yurt dışındaki mensuplarının köklerinden koptuğu, yeni hayata uyum sağladığı, yeni dönemde Türkiye’deki insan gücünden de vazgeçildiği

dile getirildi.

ABLA-ABİ HİYERARŞİSİNE DÖNÜŞ

Örgütün dinler arası diyalog faaliyetleri kapsamında elde ettiği bilgi birikimini, göç edilen ülkedeki kişilerin entegrasyonu için kullanacağı, kültür sanat faaliyetleri ile asimilasyonun önüne geçmek istediği aktarıldı. Ebeveyn ve eğitimcilerin örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirilmesi için rehberlik biriminin oluşturulacağı ve örgütün, yeniden abla-abi hiyerarşisine döndürülmeye çalışıldığı kaydedildi.

GÜLEN’İ ÖN PLANA ÇIKARTIN

Toplantıda YouTube, TikTok ve Discord üzerinden FETÖ elebaşının isminin anılmadığı alternatif “dini” söylemlerin, Gülen’in “öğreti”sini benimseyecek şekilde kullanılması gerektiği üzerine duruldu. Bu doğrultuda kullanılacak kanalların linkleri de paylaşıldı. 4-6 yaş eğitimine değin detaylı kararların alındığı “çalıştay”da üniversite kulüplerinin kurulması da kararlaştırıldı.

Fişleme yapacaklar

FETÖ, kendisine yönelik yapılan operasyonlara ilişkin arşiv oluşturmak üzere ‘araştırma merkezi’ kurma kararı aldı. Örgütün bu etkinliklerle nefretlerinin gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Çalıştayda Abdullah Aymaz, Suat Yıldırım, Hamdullah Öztürk ve Naci Tosun da yer aldı. Örgütün giderek daha fazla Mustafa Özcan’ın (MÖZ) etkisine girdiği gözlemlenirken toplantının ise Öztürk’ün koordinesinde olan WISE Enstitüsü düzenledi.

Türkiye’yi ele geçirme projesi

FETÖ’nün başta devlet kademeleri olmak üzere kritik pozisyonlara sızarak Türkiye’yi ele geçirme projesinin adı, “altın nesil”di. Örgüt, TSK, emniyet, yargı, bürokrasi ve STK’lara, yetiştirdiği bu “altın nesil” üzerinden yerleşti. Bizzat FETÖ elebaşı Gülen şehir şehir dolaşıp “Altın Nesil Konferansları” vermişti. Gülen’e koşulsuz bağlı üyelerden oluşan bu grup, örgütün Balyoz, Ergenekon ve 17-25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz hain darbe girişiminde rol almıştı.







