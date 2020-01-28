Gündem FETÖden ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı
KAHRAMANMARAŞ

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

FETÖ'den ihraç astsubay, uyuşturucu satarken yakalandı

Kahramanmaraş’ta sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan uyuşturucu satıcısı, FETÖ’den ihraç astsubay çıktı. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Yaşar D. adliyeye sevk edildi.
Yaşar D. adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesinde takibe alınan bir şahıs uyuşturucu sattığı esnada suçüstü yakalandı. Uğur P. isimli sahsa 50 lira karşılığında 1 paket metamfetamin satan Yaşar D., polis ekipleri tarafından yakalandı.

DÜNYA
AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor

Şüpheli 28 yaşındaki Yaşar D.’nin, üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde 1.32 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 5 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aynı yıl içinde meslekten ihraç edildi

Yaşar D.’nin Denizli’de astsubay iken, 2018 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü tarafından Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilgili işlem yapılarak aynı yıl içinde meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

Gaziantep’ten uyuşturucu getirerek Kahramanmaraş’ta sattığı belirlenen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yan yana 2 musluktan birinden mazot aktı: Toprağa gömülü depoya ulaşıldı
GÜNDEM
Yan yana 2 musluktan birinden mazot aktı: Toprağa gömülü depoya ulaşıldı
Çindeki Türkler nasıl getirilecek?

Çin'deki Türkler
nasıl getirilecek?

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Filistini parçalama planı

Filistin'i parçalama planı

Trump, ​ABD'nin Ortadoğu haritasını açıkladı.
Marmariste korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

5.4'lük deprem Yunanistan'da da hissedildi.
7 anlaşma imzalandı

7 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de.
Beşiktaş'ta <br>'Sergen' dönemi

Beşiktaş'ta
'Sergen' dönemi

Efsane isim yarın takımın başında idmana çıkacak.
İnsanlık trajedisi

İnsanlık trajedisi

MSB, İdlib'de sivillere yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

MİT Kosova'da yakalamıştı

MİT Kosova'da yakalamıştı

​Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının hapis cezası belli oldu.

Tüm okullar tatil!

Tüm okullar tatil!

Öğrencilere 'evden çıkmayın' uyarısı yapıldı.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

4.8 büyüklüğündeki deprem İstanbul ile birçok ilde hissedildi.
Hedefleri Fidan!

Hedefleri Fidan!

İsrail gazetesinden skandal: Süleymani yerin altında şimdi Fidan'a odaklanma zamanı.
Kahramanın<br> evi de hasar görmüş

Kahramanın
evi de hasar görmüş

Yardımları 'Allah rızası için yaptım' diyerek reddetti.
Deprem<br>habercisini buldu

Deprem
habercisini buldu

​Balıkesirli kaşiften müthiş iddia: Huzursuz ediyor.
Enkazlarda<br>5 kişiye ulaştı

Enkazlarda
5 kişiye ulaştı

Arama kurtarma köpeği Altar, enkaz altında kokular alıp bildiriyor.
Elazığ'a ulaştı

Elazığ'a ulaştı

​Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı.
Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı

Virüsü dünyaya yayan vahşi hayvan pazarı 1 Ocak'ta kapatıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.