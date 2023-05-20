FETÖ’den sinsi tuzak: Erdoğan 2. turu kesin kazandı algısıyla seçmeni sandıktan çeviriyorlar

Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna yönelik olarak PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya işaret eden Özgür Gündem yazarı Ergun Babahan, "Faşizme destek veren herkes bedelini ödeyecektir. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Bu henüz başlangıç" ifadesiyle darbe girişiminin karşısında duranların suikast girişimlerine uğrayacağı yönünde tehditler savurdu.