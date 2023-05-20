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FETÖ’den sinsi tuzak: Erdoğan 2. turu kesin kazandı algısıyla seçmeni sandıktan çeviriyorlar

FETÖ firarisi Ergun Babahan sosyal medya hesabından Türkiye’deki seçimlerle ilgili tuzak paylaşımlar yapıyor. Babahan son olarak twitter hesabı üzerinden AK Parti seçmenine seslendi ve “28 Mayıs’ta oy vereceğim diye yormayın kendinizi. Erdoğan açık ara kazandı. Gidin keyfinize bakın o gün” diyerek seçmenin sandığa gitmesini engellemeye çalıştı.

12:26 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Firari FETÖ'cü Ergun Babahan.

Firari FETÖ'cü Ergun Babahan.

FETÖ firarisi Ergun Babahan, kaçak FETÖ firarilerine dünyanın pek çok ülkesinde kol kanat geren ABD’ye kaçmıştı. ABD’de yaşamını sürdüren Babahan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’de algı yaratmaya devam ediyor.


Seçmenin sandığa gitmesini engellemeye çalıştı

FETÖ firarisi Babahan, son olarak twitter hesabı üzerinden AK Parti seçmenine seslendi. AK Partili seçmene ‘kardeşlerim’ diye seslenen firari FETÖ’cü, seçmenin sandığa gitmesini engellemeye çalıştı.


"Gidin keyfinize bakın o gün"

Erdoğan kazandı diyerek tuzak kuran FETÖ’cü Babahan, “AK Partili kardeşlerim bu iş bitti. 28 Mayıs’ta oy vereceğim diye yormayın kendinizi. Erdoğan açık ara kazandı. Gidin keyfinize bakın o gün” dedi.





#Ergun Babahan
#FETÖ
#FETÖ'cüler
#ABD
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
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