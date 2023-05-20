FETÖ’den sinsi tuzak: Erdoğan 2. turu kesin kazandı algısıyla seçmeni sandıktan çeviriyorlar

Firari FETÖ'cü Ergun Babahan.
FETÖ firarisi Ergun Babahan, kaçak FETÖ firarilerine dünyanın pek çok ülkesinde kol kanat geren ABD’ye kaçmıştı. ABD’de yaşamını sürdüren Babahan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye’de algı yaratmaya devam ediyor.
Seçmenin sandığa gitmesini engellemeye çalıştı
FETÖ firarisi Babahan, son olarak twitter hesabı üzerinden AK Parti seçmenine seslendi. AK Partili seçmene ‘kardeşlerim’ diye seslenen firari FETÖ’cü, seçmenin sandığa gitmesini engellemeye çalıştı.
"Gidin keyfinize bakın o gün"
Erdoğan kazandı diyerek tuzak kuran FETÖ’cü Babahan, “AK Partili kardeşlerim bu iş bitti. 28 Mayıs’ta oy vereceğim diye yormayın kendinizi. Erdoğan açık ara kazandı. Gidin keyfinize bakın o gün” dedi.