Gündem FETÖnün Marmaristeki suikast timini yakalayan komutana yeni görev
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ ANKARA

15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikaste giden FETÖ militanları yakalayan komutana yeni görev

FETÖ'nün Marmaris'teki suikast timini yakalayan komutana yeni görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ militanlarını Marmaris'te 15 gün süren operasyonla yakalayan ekibi yöneten Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı olarak atandı.

Haber Merkezi DHA
Tuğgeneral Semih Okyar - FETÖ'cü Zekeriye Kuzu'nun yakalandığı an.
Tuğgeneral Semih Okyar - FETÖ'cü Zekeriye Kuzu'nun yakalandığı an.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup bazı general ve albayların atamaları yapıldı. Alt rütbeden yeni atamaların yanı sıra bazı generallerin de görev yerleri değişti. İzmir'de, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı oldu.

Tuğgeneral Semih Okyar

15 GÜNDE SUİKAST TİMİNİ YAKALAMIŞLARDI

  • Tuğgeneral Semih Okyar, 15 Temmuz 2016 gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyelerini Marmaris'te 15 gün süren operasyon sonrasında yakalayan ekibi yönetmişti.

Bunun yanı sıra Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı görevine getirildi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ise Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanlığı görevine atandı.

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