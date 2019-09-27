Gündem FETÖnün Moldovadaki yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğluna 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi
İSTANBUL

FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi Sedat Hasan Karacaoğlu'na 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Moldova'nın sınır dışı ederek Türkiye'ye teslim ettiği Sedat Hasan Karacaoğlu, ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
Moldova’dan Türkiye’ye getirilen FETÖ zanlısına 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Moldova’dan Türkiye’ye getirilen FETÖ zanlısına 8 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Karacaoğlu, avukatıyla katıldı.

Son savunması sorulan Karacaoğlu, ''Terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğini kesinlikle kabul etmiyorum, hakkımdaki bütün suçlamaları reddediyorum, beraatimi talep ediyorum.'' diye konuştu. Karar verileceği belirtilerek son sözü de sorulan Karacaoğlu, ''Ben Türkiye'de bir gün bile çalışmadım, bir gün bile çalışmadığım yerle ilgili suçlanıyorum.'' dedi

Karacaoğlu'nun avukatı da müvekkilinin mahkumiyeti için yeterli delil olmadığını düşündüğünü ve Moldova'da genel müdür yardımcılığıyla ilgili mütalaada hiçbir evrak bulunmadığını öne sürdü.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Karacaoğlu'nun, ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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"Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan ceza verildi"

Bu sanık hakkında, ''uluslararası casusluk'' suçundan ise, yeterli delil olmadığı ve suçun işlendiğinin sabit olmaması gerekçeleriyle beraat hükmü de kuran heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Kararın ardından sanığa yönelik bir konuşma yapan mahkeme heyeti başkanı, "Normalde sana 'örgüt yöneticiliği' suçundan dava açıldı ama elde edilen deliller kapsamında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan ceza verdik." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Karacaoğlu'nun, ''uluslararası casusluk yapmak'' ve ''silahlı terör örgütü yöneticiliği'' suçlarından 17 yıldan 30 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

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