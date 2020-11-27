FETÖ'nün sözde 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu' avukat tutuklandı

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Maraş’ı da sindiremedi

ABD’de 3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden’dan Türkiye’ye demokrasi getirmesini isteyen CHP’li Ünal Çeviköz, skandal açıklamalarına devam ediyor. Çeviköz, kapalı Maraş’ın açılması ve Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı yardımları “Kıbrıs’ta yediğiniz haltlar” olarak nitelendirdi.