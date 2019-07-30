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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İzmir'de FETÖ operasyonu: 20'si muvazzaf 23 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Haber Merkezi AA
FETÖ operasyonu
FETÖ operasyonu

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, 20'si muvazzaf 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

23 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu kapsamda FETÖ'nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 20'si muvazzaf, 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

  • İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Mersin, Gaziantep, Batman, Muğla, Yalova, Amasya, Ordu, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 teğmen, 19 astsubay ile meslekten ihraç edilen 1 teğmen ve 2 emekli astsubay olduğu belirtildi.

Öte yandan, örgütün İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadın yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da 24 kadın şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

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