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İSTANBUL

​FETÖ’nün üniversite yapılanmasına neşter

FETÖ’nün üniversite yapılanmasına neşter

İstanbul merkezli MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) ve emniyetin ortak çalışmasıyla FETÖ/PDY’nin “Akademisyen” yapılanmasına eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Halen görevde olan 58 doktor ve akademisyenin de aralarında bulunduğu 71 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı baskın düzenlendi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
ByLock içeriklerinden tespit edilen kripto FETÖ üyelerinin, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla irtibat sağladığı belirlendi.
ByLock içeriklerinden tespit edilen kripto FETÖ üyelerinin, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla irtibat sağladığı belirlendi.

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nin akademisyen ve doktor yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yürütülüyor.

58’İ HALEN GÖREVDE

ByLock içeriklerinden tespit edilen kripto FETÖ üyelerinin, örgüte maddi yardımda bulunduğu ve mahrem imamlarla irtibat sağladığı belirlendi. Yapılan çalışmaların ardından dün sabah İstanbul merkezli 26 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında Biruni Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Mahir Cengiz, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ali Buldu ve Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Eyüp Varol’un da olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemleri ve aramalar devam ediyor.

2011 KPSS’de ikinci dalga

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2011'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 100 şüpheliden 50'si yakalandı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sının başka dosyadan tutuklu olduğu, 22'sinin farklı soruşturmalardan arandığı ve yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. 12 firarinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

İTİRAFLA YAKALANDILAR

Sınav soruşturmalarında daha önceden yakalanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak bildiklerini soruşturmacı birimlerle paylaşan şüphelilerin ifadeleri yeni zanlıların tespitinde büyük rol oynadı.

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