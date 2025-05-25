Fidan Rusya yolcusu

Rusya-Ukrayna arasında çözümün adresi olarak gösterilen Türkiye, bu konudaki çabalarını artırıyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan barış müzakerelerinin ardından bu kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un davetine icabetle, 26-27 Mayıs tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edecek. Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilecek.





ADİL VE KALICI BİR BARIŞ VURGUSU

Fidan'ın, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı’nda adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına olan bağlılığını vurgulaması beklenen görüşmelerde, son dönemde yaşanan kritik gelişmeler vasıtasıyla sürecin bu yönde ilerlemesinin memnuniyetle karşılandığını dile getirmesi öngörülüyor. Fidan’ın Rusya temaslarında Suriye’nin yeniden yapılanması da gündemde olacak. Fidan’ın ayrıca, İstanbul’da 16 Mayıs’ta düzenlenen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde RF heyetine başkanlık eden Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy ile Savunma Bakanı Belousov’un da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerle ikili temaslarda bulunması bekleniyor.





NUH YILMAZ MADRİD’DE

Öte yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz da bugün (pazar) Madrid’de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılacak. Toplantıya, Filistin’i tanıyan İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya’nın yanı sıra çok sayıda ülkenin katılması bekleniyor. Etkinliğin genişletilmiş formatta yapılması planlanırken, iki devletli çözüm çağrısının güçlenmesi hedefleniyor. Toplantı Fidan’ın 13 Eylül 2024’te Madrid’de katıldığı ilk temasın devamı niteliğinde. Toplantıda, AB, Arap Ligi ve İİT temsilcilerinin de yer alması, uluslararası toplumu Gazze’deki insani duruma karşı ortak tutum almaya teşvik etmesi açısından önem taşıyor.



