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ANKARA

Filistin yok ediliyor

Filistin topraklarını İsrail’e peşkeş çekme hamlesi olan ‘Yüzyılın Anlaşması’ 61 sivil toplum kuruluşu tarafından lanetlendi. İsrail işgalini meşrulaştıran çalıştaya tepki çığ gibi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Jared Kushner, Arap liderler önünde Filistin’i tasfiye sunumu yaptı.
Jared Kushner, Arap liderler önünde Filistin’i tasfiye sunumu yaptı.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Cansuyu Derneği, Dünya İslam Sağlık Birliği gibi birçok sivil toplum kuruluşu imzasıyla “Yüzyılın Anlaşması ve Bahreyn Çalıştayı” başlıklı basın bir açıklaması yayınlandı.

“Filistin halkını, özgürlüğünü elde edinceye, başkenti Kudüs olan bağımsız devletini kuruncaya kadar desteklemeye devam edeceğiz” denilen açıklamada şu ifadelereyer verildi:

  • “Donald Trump başkanlığındaki ABD Yönetimi, Filistin haklarını inkar eden uluslararası anlaşmalara ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ne aykırı olan Yüzyılın Anlaşması adını verdikleri girişim kapsamında Filistin meselesini yok etmek ve ortadan kaldırmak, kalan Filistin topraklarını tam olarak kontrol altına almak, işgal altındaki Filistin’de kalan kardeşlerimizi tehcir etmek, mültecilerin geri dönüş haklarını yok etmek ve İsrail’in söylemini yerleştirmeye çalışmaktadır.”

61 STK’DAN KINAMA

İsrail işgaline karşı olduklarını deklare eden STK’ların açıklamasında “Filistinli mültecilerin yasal statülerine dokunulmamasını ve UNRWA’nın, 302 sayılı kuruluş kararında belirtildiği gibi evlerine geri dönüşleri sağlanana kadar Filistinli mültecilere yardım, sağlık ve eğitim sağlamaya devam etmesi gerektiğini vurguluyoruz. Trump yönetiminin sadece işgal politikalarına hizmet eden boş bahanelerle, UNRWA’ya verdikleri desteği tamamen kesmesini ve Filistinli mültecilerin büyük çoğunluğundan mülteci statüsünü kaldırma amacıyla yeniden mülteci tanımı yapılması çağrısında bulunmasını kınıyoruz” denildi.

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