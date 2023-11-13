Filistin’i yok etmek istiyorlar

Terörist İsrail devleti, Gazze’de yürüttüğü soykırımın yanı sıra Batı Şeria bölgesinde de baskınlar ve baskılarla Filistinlilerin hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapıyor. Filistin Çalışma Bakan Danışmanı Rami Mehdawi, İsrail’in Gazze’deki katliamı ve Batı Şeria’daki son durumu Yeni Şafak’a değerlendirdi.

İNSANLIK KOMADA

“Gazze’de şu anda insanlığın komada olduğu günleri yaşıyoruz” diyen Mehdawi, “İsrail ordusu şu anda orada insanlık dışı bir saldırı yapıyor. Ölenlerin yarısından fazlasının çocuk olması oradaki hukuksuzluğu ve savaş suçu işlendiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Masum insanlar orada kendilerini savunabilecek herhangi bir araçları olmadan yavaşça ölümü bekliyorlar” diye konuştu.

MÜCADELE AÇLIK VE SUSUZLUKLA

Gazze’ye yönelik saldırıların bir ayı geçtiğini hatırlatan Mehdawi, “Savaşın yeni bir safhasına geçildi. İnsanlar orada artık açlık ve susuzlukla mücadele ediyor. Kısıtlı yardımlar gidiyor ama bu Gazze’deki insanların ihtiyacını karşılamaya hiçbir şekilde yetmiyor” dedi.

HALK TARLASINA GİDEMİYOR

Batı Şeria’daki durumun da Gazze’den farksız olduğunu söyleyen Mehdawi, şöyle devam etti: “Yahudi yerleşimciler, teröristler gibi Müslüman topraklarına saldırı düzenliyorlar. Şu anda hasat mevsimindeyiz ve Yahudiler çiftçilerimizi hedef alıyorlar. Zeytin bahçelerimiz açık hedef konumunda ve buraya sıklıkla suikast düzenliyorlar. Bizim için büyük tehlike oluşturuyorlar. Yollar dahil olmak üzere her yeri işgal etmiş durumdalar. Her an karşımıza çıkma ihtimalleri bulunuyor. Sivil araçlara taş atıyorlar. Şu anda halkın yüzde 90’ı tarlalarına gidemiyor ve mahsuller mahvolacak.”

TAMAMEN YOK ETMEK İSTİYORLAR

Gazze’de yapılanların benzerinin Batı Şeria’da da yapıldığını vurgulayan Mehdawi, “Elektrik kesme, altyapı noktaları hedef alınıyor. İnternete erişimimiz de kesiliyor. Asıl amaçları işgal etmek değil. Filistin halkını tamamen yok etmek istiyorlar. Bizim İsrail’in radikallerine karşı toplu mücadelemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.







