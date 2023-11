Filistin’i yok etmek istiyorlar

Batı Şeria’daki durumun da Gazze’den farksız olduğunu söyleyen Mehdawi, şöyle devam etti: “Yahudi yerleşimciler, teröristler gibi Müslüman topraklarına saldırı düzenliyorlar. Şu anda hasat mevsimindeyiz ve Yahudiler çiftçilerimizi hedef alıyorlar. Zeytin bahçelerimiz açık hedef konumunda ve buraya sıklıkla suikast düzenliyorlar. Bizim için büyük tehlike oluşturuyorlar. Yollar dahil olmak üzere her yeri işgal etmiş durumdalar. Her an karşımıza çıkma ihtimalleri bulunuyor. Sivil araçlara taş atıyorlar. Şu anda halkın yüzde 90’ı tarlalarına gidemiyor ve mahsuller mahvolacak.”