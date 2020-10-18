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İSPARTA

Filyasyon ekiplerine karantinadakilerden ilginç sorular

Filyasyon ekiplerine karantinadakilerden ilginç sorular: 'Cenazeye veya düğüne katılabilir miyim?'

Isparta'da Kovid-19 ile etkin mücadele yürüten Filyasyon Koordinasyon Merkezi'nin sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay, filyasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşların çeşitli sorularına da cevap verdiklerini anlattı. Boylubay, karantina ve filyasyondaki vatandaşlardan 'Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim', 'Düğüne katılabilir miyim' gibi sorular geldiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Filyasyon Koordinasyon Merkezi, karantinadaki vatandaşlardan gelen sorular yanıtlıyor.
Filyasyon Koordinasyon Merkezi, karantinadaki vatandaşlardan gelen sorular yanıtlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, sağlıkçılar da vaka tespiti ve filyasyon çalışmalarında önemli rol oynuyor. Isparta'da oluşturulan Filyasyon Koordinasyon Merkezi, müdahalede bulunmak üzere 7/24 hazır halde bekletilirken, her şikayeti ayrı ayrı değerlendirip, ekiplerini yönlendiriyor.

Vatandaşların sorularını yanıtlıyorlar

Merkez Sorumlusu Uzm. Dr. Özaydın Boylubay, filyasyon çalışmalarının yanı sıra vatandaşların çeşitli sorularına da cevap verdiklerini anlattı. Boylubay, pozitif vaka ve temaslı olarak karantinada bulunan vatandaşların çeşitli soruları ile de karşılaştıklarını ve kendilerine detaylı bir açıklama yaparak her soruyu cevaplandırdıklarını söyledi.

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Filyasyon Koordinasyon Merkezi'nde 7/24 vatandaşlardan gelen sorular yanıtlanıyor.

Cenaze ya da düğüne istiyorlar

Boylubay, karantina ve filyasyondaki vatandaşlardan 'Karantinadayım, yakınımın cenazesine çift maske takarak ve uzakta durarak katılabilir miyim', 'Düğüne katılabilir miyim' gibi sorular geldiğini anlattı. Boybulay, "Cenaze, düğün gibi topluluk içeren organizasyonlarda risk yüksek olduğu için temaslı veya pozitif kişilerin katılımı birçok kişiyi risk altına sokmaktadır. Bu yüzden karantinadan toplu organizasyonlara katılım gerçekleşemez" dedi.

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Testi pozitif ama dışarı çıkmayı düşünüyor

Boylubay, Kovid-19 ile ilgili gelen çeşitli sorular ve yanıtları ise şöyle sıraladı:

"Soru: 'Benim testim pozitif çıktı. Kaç gün karantinada kalacağım?' Yanıt: Hastanede yatışı yapılmadıysa ve testi pozitif çıktıysa, testi pozitif çıktığı gün itibarıyla 10 karantina süresi oluyor. Eğer 24 saatten uzun süre hastanede yatışı yapıldıysa, testin pozitif çıktığı gün itibarıyla 14 gün karantina süresi oluyor. Eğer yoğun bakım yatışı yapıldıysa testi pozitif çıktığı gün itibarıyla 20 gün karantina süresi oluyor."

Filyasyon ekipleri bir yandan da sahada durmadan çalışmalarını sürdürüyor.

Kovid ama belirti yok ilaç kullanacak mıyım

"Soru: 'Testim pozitif çıktı, hiçbir şikayetim yok, karantinada kalacak mıyım, ilaçları kullanmama gerek var mı?' Yanıt: Testin pozitif çıktığı gün itibarıyla kişinin karantinası başlar. İlaçlar Sağlık Bakanlığının algoritmasına göre başlanır ve kişi ilaçlarını kullanır."

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"Soru: 'Testim pozitif çıktı, evdeki kişiler 14 gün karantinaya alınacak mı, iş yerindeki çalışanlar filyasyona alınacak mı?' Yanıt: Maske, mesafe ve süre birlikte değerlendirilerek yakın temaslılar ev ve işleri dahil tüm yakın temaslılar 14 gün karantinaya alınır."
"Soru: 'Testim pozitif, ilaçlarımı kullandım, normal hayata dönebilir miyim?' Karantina süresi sonunda tekrar test olacak mıyım?' Yanıt: Karantina süresi bitince normal hayata kişi dönebilir. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan argoritmaya göre tekrar test yapılmasına gerek yoktur."

"Soru: '14 günlük karantinadayım. Testim negatif çıkarsa, karantinam sonlanır mı?' Yanıt: Hastalığın 2-14 gün gibi kuluçka süresi olduğu bir gerçek. Test sonucu negatif çıksa dahi karantina süresince kişinin pozitife dönme olasılığı mevcuttur. Bu yüzden test sonucu karantina sürecini etkilemez. Karantina devam eder."

Ankara'daki filyasyon ekipleri gece gündüz kapı kapı dolaşıyor
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Ülke genelinde sayıları 11 bin 800'e ulaşan filyasyon ekipleri, koronavirüs salgınının kontrol altında tutularak, yayılmasının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. Filyasyon ekiplerinin mesaisi, vardiya usulü gece gündüz sürüyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar kapı kapı gezerek pozitif olan hastalar ve onların temaslılarını bulup, sorgulamaları ve sağlık kontrollerini yaparak izole edilmelerini sağlıyor.
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Başkent Ankara'da sayıları 800'e ulaşan filyasyon ekiplerinin gece mesaisi basın mensupları tarafından görüntüledi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gece mesaisinde çalışan filyasyon ekipleri, saat 21.00 sıralarında koordinasyon merkezi tarafından testi pozitif çıktığı bildirilen hastanın adresine hareket etti.
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Gecenin karanlığında sokak lambalarının aydınlattığı kaldırımda yürüyerek adrese ulaşan ekipler, kapıyı açan hastanın semptomlarını sorgulayıp, tedavi sürecini planlayarak, temaslılarının bilgilerini aldı. Ardından aynı adrese gelen uzman doktorlardan oluşan Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinin değerlendirmesiyle hastanın hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.
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Filyasyon ekipleri ise gece boyunca hastanın temaslılarını bulmak için mesai harcadı. Filyasyon çalışmasıyla temaslıların izole edilmesi sağlandı.
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Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Ekibi görevlisi Diş Hekimi Nur Tekiner, kendilerinin bu dönemde akşam ekibinde çalıştığını anlatarak Vakaların geliş saatleri pek belli olmuyor. Örneğin bu vakamız saat 21.00'den sonra bize geldi. Koordinasyon ekiplerimiz hastayı aradılar. Bize gerekli bilgileri verdiler. Kullandığımız uygulamamızdan hastamızın bilgilerini alarak, evine ulaştık.
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Hastamızın durumuna göre ya ilaçlarını veriyoruz ya da uzman doktorlarımıza yönlendiriyoruz. Temaslıları varsa temaslıları ile de görüşeceğiz. Onlara ilaç vermemiz gerekiyorsa ya da PCR yapmamız gerekiyorsa bu gibi işlemleri uygulayacağız. Gerekli durumlarda da sevk işlemlerini yapıyoruz. Bunlar için danışma hatlarımız var.
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Onları arıyoruz ve bilgilendiriyoruz. Onların bize verdiği yönlendirmelerle hareket ediyoruz. Son vaka bitene kadar biz çalışmalarımıza devam ediyoruz diye konuştu.
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Mobil Yerinde Değerlendirme Ekibinde görevli Uzman Dr. Ebru Selin Selçuk da Hastanın hastaneye sevkiyle ilgili son kararı vermek için biz uzman doktorlar hastayı yerinde görüyoruz. Hastanın genel durumuna bakıyoruz, ateşini ölçüyoruz, kandaki oksijen seviyesini ölçüyoruz. Eşlik eden hastalıkları var mı bunu sorguluyoruz. Ve tüm bunların ardından sevk olup olmayacağına karar veriyoruz ifadelerini kullandı.
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Filyasyon ekibi ve uzman doktorların evinde sağlık kontrollerini yaparak hastaneye sevk edilmesine karar verilen koronavirüs hastası B.K. (41) filyasyon ekibinin geç saatlerde bile olsa kapıya gelmesinden memnun olduğunu anlatarak, Şu an halsizliğim ve öksürüğüm var. Filyasyon işlemleri çok hızlı bir şekilde ilerliyor.
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Ben zaten kendim e-nabızdan görene kadar direkt bakanlığa bağlı Gölbaşı'ndaki ekip beni telefonla aradı. Onların sayesinde öğrendim. Saat gözetmeden gece gündüz çalışmaları, bize hizmet sağlamaları çok güzel diye konuştu.
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Ankara'daki filyasyon ekipleri gece gündüz kapı kapı dolaşıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Türkiye'de virüsle mücadelede başarılı bir şekilde uygulanan filyasyon çalışması, gece saatlerinde de devam ediyor. Ankara'da filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar kapı kapı gezip, testi pozitif çıkan hastalarla onların temaslılarını bulup, izole edilmelerini sağlayarak salgının yayılmasının önüne geçiyor.


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