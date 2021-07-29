Fındık hasadına gelen mevsimlik işçiler aşılanıyor

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala birçok kentten Ordu'ya gelen tarım işçileri, Valilikçe hazırlanan konaklama alanlarına yerleşmeye devam ediyor.

AA

İşçiler, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki konaklama alanlarını doldurdu.

AA

Öte yandan, işçilere Kovid-19 aşılarının yapılması için de çalışma başlatıldı. Konaklama alanlarına giden mobil ekipler, işçilere aşı uyguladı.

AA

Vali Tuncay Sonel ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu'muza fındık toplamak için 25 bin civarında tarım işçisi kardeşlerimiz gelmeye başladı. Arkadaşlarımızla onlara aşı konusunda yardımcı oluyoruz. Sağlık önemli. Sağlıklı, hayırlı, bereketli bir sezon geçiririz inşallah" ifadelerini kullandı.

REKLAM

KORONAVİRÜS Uygulanan aşı miktarı 70 milyon dozu aştı