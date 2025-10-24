Firari hükümlü asansör makine dairesindeki gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube ekipleri, hakkında 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme, bulundurmak ve kullanma' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 14 gün hapis cezası bulunan T.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bir apartmanın asansör makine dairesindeki gizli bölmede saklandığı tespit edilen T.Ş., düzenlenen operasyonla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.