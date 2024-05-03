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Fransa parlamentosunun Asuriler ve Keldaniler'e ilişkin kararına yönelik TBMM'de kabul edilen tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereyle Fransa Ulusal Meclisi'nin Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararı kınandı. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlandı. TBMM kararında, "Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığı yoktur." denilmişti.

Semih Bozkuş
00:14 - 3/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:15 - 3/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fransa Ulusal Meclisi'nde geçtiğimiz günlerde Osmanlı döneminde Asuriler ve Keldanilere yönelik soykırım uygulandığı yönünde mesnetsiz bir karar alınmıştı.

Söz konusu skandal karar, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereyle kınandı.

TBMM'de alınan karar 3 Mayıs'ın ilk saatlerinde yayınlanan Resmi Gazete'de de yer aldı.

"Şiddetle kınıyoruz"

TBMM Genel Kurulu'nda, Fransa Ulusal Meclisi'nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına karşı Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un imzasıyla verilen tezkerede şu ifadelere yer verilmişti:

“Fransa Ulusal Meclisi tarafından 29 Nisan 2024 tarihinde kabul edilen, hukuki ve tarihi temelden yoksun, önyargılara dayanan Asuri ve Keldanilerle ilgili kararı esefle ve şiddetle kınıyoruz. Kendi sömürgeci ve kanlı geçmişleriyle gerçek anlamda yüzleşemeyenlerin ülkemize karşı hasmane bir tutumla gündeme getirdikleri mesnetsiz iddialarının bir karşılığı yoktur. Tarihin siyasi saiklerle tahrif edilmesini en güçlü şekilde reddediyoruz."

Parlamentoların, tarihten düşmanlık çıkarmak yerine, ülkeler ve halklar arasında dostluk ve işbirliğini geliştirmesi, mevcut ve gelecek nesiller için daha barışçıl bir dünya oluşturmaya gayret etmesi gerektiği vurgulanan tezkerede, "Başka ülkelerin tarihi konusunda karar almak, başka ulusları yargılamaya kalkmak parlamentoların görevi değildir. Parlamentolar kendilerini tarihçilerin ve yargıçların yerine koyamaz. Bu gerçekleri bir kez daha hatırlatarak, art niyetli, haksız ve hukuksuz bu kararı en güçlü şekilde kınıyor, Fransa Ulusal Meclisi ve diğer mercileri, dostluk ve müttefiklik ruhu ile uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz” denilmişti.

3 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de ise, "Bu bildirinin oylanarak kabul edilmesi ve alınan kararın Resmî Gazete'de yayımlanması hususu Genel Kurulun 02.05.2024 tarihli 77'nci Birleşiminde kabul edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



#Fransa Ulusal Meclisi
#Fransa
#Asuriler
#Keldaniler
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