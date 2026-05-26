Fransız okullarında istismar skandalı: Üç yaşındaki çocuklara tecavüz

Fransa, devlet okullarında ortaya çıkan büyük çocuk istismarı skandalıyla sarsılıyor. Paris savcılığı, anaokulu ve ilkokullarda görev yapan "okul gözlemcileri" hakkında şiddet, cinsel saldırı ve tecavüz suçlamalarıyla kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü açıkladı. Soruşturmaların merkezinde ise henüz üç yaşındaki çocuklara yönelik ağır istismar iddiaları bulunuyor. Fransa’da üç yaşından itibaren zorunlu olan okul eğitimi nedeniyle milyonlarca aile çocuklarını her gün devlet kurumlarına emanet ediyor. Ortaya çıkan skandal ise ülkede eğitim sistemine ve çocuk güvenliğine duyulan güveni derinden sarsmış durumda.

100’den fazla şikâyet

Paris polisi, öğle araları, uyku saatleri ve okul sonrası etkinlikler sırasında "okul gözlemcileri" tarafından üç yaşındaki çocuklara kadar uzanan mağdurlara yönelik kötü muamele, fiziksel şiddet ve tecavüz iddialarını içeren 100’den fazla suçlamayı inceliyor. Paris Başsavcısı Laure Beccuau, kent genelinde 84 anaokulu, yaklaşık 20 ilkokulu ve 10 kreşte soruşturma yürütüldüğünü duyurdu. Dosyalarda yer alan suçlamalar arasında çocuklara bağırılması, itilip kakılması, saçlarının çekilmesi, yemek verilmemesi ve kusana kadar zorla yemek yedirilmesi gibi fiziksel ve psikolojik şiddet olayları da bulunuyor. Ancak kamuoyunu en çok sarsan bölüm, bazı çocukların cinsel saldırıya ve tecavüze uğradığı yönündeki iddialar oldu.

Aileler yıllarca seslerini duyurmaya çalıştı

Çocuklarını devlet okullarına emanet eden aileler, yıllardır yaptıkları şikâyetlerin dikkate alınmadığını söylüyor. Ailelere destek veren avukat Florian Lastelle, olayın “Fransa’nın eğitim sistemini sarsacak büyüklükte bir skandal” olduğunu belirtti. Fransa’da okul gözlemcileri öğle araları, uyku saatleri ve ders sonrası etkinliklerde çocuklarla ilgileniyor. Ancak bu çalışanların çoğu belediyeler tarafından geçici sözleşmelerle işe alınıyor. Eğitim zorunluluğu ya da kapsamlı güvenlik soruşturmalarının eksik olması nedeniyle sistem uzun süredir eleştiriliyordu. Uzmanlara göre çocuklarla günün büyük bölümünü geçiren bu personelin yeterince denetlenmemesi, istismar vakalarının uzun süre fark edilmeden devam etmesine neden oldu.

Okul kapısında kriz

Guardian'a konuşan Fransız avukat Louis Cailliez’in aktardığı olaylardan biri ülkede infial yarattı. İddiaya göre üç yaşındaki bir erkek çocuğu, okul gözlemcisi tarafından cinsel istismara uğradıktan sonra okula gitmemek için her sabah büyük korku yaşamaya başladı. Cailliez, çocuğun bir gün okul kapısında adeta kriz geçirerek içeri girmeyi reddettiğini söyledi. Çocuğun annesinin gözyaşlarına boğulduğu, okul müdürünün ise küçük çocuğu zorla sınıfa götürdüğü belirtildi. O sırada ne aile ne de okul yönetimi çocuğun yaşadığı travmanın nedenini anlayabiliyordu. Başka bir dosyada ise üç yaşındaki bir kız çocuğunun Paris’in batısındaki bir anaokulunda tecavüze uğradığı öne sürüldü. Ailelerin avukatları, bazı şüpheli personelin daha önce haklarında şiddet şikâyeti bulunmasına rağmen farklı okullarda çalışmaya devam ettiğini savunuyor.

Çocuk hakları savunucuları ise olayların münferit olmadığını, Fransa genelinde yapısal bir güvenlik sorunu bulunduğunu dile getiriyor. #MeTooEcole hareketinin temsilcileri, ailelerin yıllardır yalnız bırakıldığını ve devlet kurumlarının geç harekete geçtiğini söylüyor.

Davalar dikkatle izlenecek

Önümüzdeki hafta Paris'te görülecek davalar da ülke kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Bir okul monitörü, yaşları 3 ile 5 arasında değişen beş çocuğu cinsel istismarla suçlanırken, başka bir davada ise dokuz kız çocuğunu istismar ettiği öne sürülen 47 yaşındaki görevli hakkında karar verilmesi bekleniyor.












