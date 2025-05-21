Fren yerine gaza basarak lise öğrencisini otomobilin altına alan sürücü: Bir anda pedalları karıştırdım

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kadıköy Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.G., kullandığı otomobilini park etmek istediği sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basınca; kaldırımda arkadaşıyla yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak aracın altına aldı. Kazayı görenler, yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Şahin'i aracın altından çıkardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sena Nur Şahin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.