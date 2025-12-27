Fuat Oktay’dan İsrail’in Somaliland kararına sert tepki: 'Yeni bir provokatif adım'

Yaptığı açıklamada İsrail’in bu kararının, Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını ifade eden Oktay, söz konusu girişimin bölgesel barış ve istikrarı da olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.

Oktay, İsrail’in bu adımının yalnızca Afrika Boynuzu’nda değil, daha geniş bir coğrafyada da istikrarsızlık yaratma riski taşıdığını belirterek, bunun İsrail’in bölgesel ve küresel düzeyde attığı yeni bir provokatif adım olduğunu söyledi.