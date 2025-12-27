Yeni Şafak
Fuat Oktay’dan İsrail’in Somaliland kararına sert tepki: 'Yeni bir provokatif adım'

10:5727/12/2025, Cumartesi
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail’in Somaliland’a yönelik aldığı karara sert tepki gösterdi. Oktay, söz konusu adımın Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını belirterek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yeni bir provokatif adım

Yaptığı açıklamada İsrail’in bu kararının, Somali’nin iç işlerine açık bir müdahale niteliği taşıdığını ifade eden Oktay, söz konusu girişimin bölgesel barış ve istikrarı da olumsuz etkileyeceğini dile getirdi.


Oktay, İsrail’in bu adımının yalnızca Afrika Boynuzu’nda değil, daha geniş bir coğrafyada da istikrarsızlık yaratma riski taşıdığını belirterek, bunun İsrail’in bölgesel ve küresel düzeyde attığı yeni bir provokatif adım olduğunu söyledi.


'Somali halkının yanında olmaya devam edeceğiz'


Türkiye’nin bu konudaki tutumunun net olduğunu vurgulayan Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye, Somali’nin egemenliğini, siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla desteklemektedir. Somali halkının yanında olmaya devam edeceğiz.”


Oktay, uluslararası toplumu da Somali’nin birliğine zarar verecek adımlara karşı sorumlu davranmaya davet etti.


