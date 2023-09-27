Galata Köprüsü’nde yangın paniği: Dumanlar yükseldi

İstanbullunun bitmek bilmeyen ulaşım çilesine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Bozulan metrobüsler, kaza yapan otobüsler, arıza yapan metrolar derken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden son bir hamle daha geldi. CHP'li İBB yönetimi bu kez de Küçükçekmece- İhlas Evleri hattını kapattı. Hattın kapatıldığını öğrenen vatandaşlar duruma isyan etti.