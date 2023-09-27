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Galata Köprüsü’nde yangın paniği: Dumanlar yükseldi

Öğle saatlerinde Galata Köprüsü'nde bulunan bir restoranda çıkan yangın, ekipleri harekete geçirdi. Mutfak bölümünden çıktığı belirlenen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.

17:06 . 27/09/2023 Çarşamba
DHA
Galata köprüsü

Galata köprüsü

İstanbul'un en kalabalık bölgesinde hareketli anlar yaşandı.

Yerli ve yabancı turistin akın ettiği Galata Köprüsü'nün altındaki restorandan dumanlar yükseldi.

Yangın nedeniyle restoran çalışanları ve müşteriler panik yaşadı.

Balık tutmaya devam ettiler

Köprü üstünde bulunanlar ise, yoğun duman aldırış etmeden balık tutmaya devam etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mutfak bölümünden çıktı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Restoranın mutfak bölümünde çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



#Galata köprüsü
#İstanbul
#yangın
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