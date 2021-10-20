​Gardaşla ortak açılış ​

Geçtiğimiz günlerde “uluslararası havalimanı statüsü” verilen havalimanının açılışı 26 Ekim’de yapılacak. Karabağ’ın dünyaya açılan kapısı olacak Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın açılışı için düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

ŞUŞA’YA GİTMİŞTİ

“Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız” diyen Erdoğan, Azerbaycan’ı bu mutlu gününde de yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak haziran ayında Azerbaycan’a bir ziyaret gerçekleştirmiş ve 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehrine de gitmişti. Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesi’ne imza atmıştı.

Turizme büyük katkı

Fuzuli Havalimanı, her türlü uçağı kabul edebilecek kapasitede inşa edildi. Havalimanının, Karabağ’ın turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayacağı ifade edilirken, Azerbaycan’ın “kültür başkenti” Şuşa’ya turist kafilelerinin Fuzuli üzerinden taşınacağı belirtiliyor.

DÜNYA Karabağ’daki Fuzuli Havalimanı’na uluslararası statü