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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Hatla birlikte Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakika sürecek.

10:29 - 28/01/2024 Pazar
Güncelleme: 11:01 - 28/01/2024 Pazar
AA
Gayrettepe Durağı
Gayrettepe Durağı

İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmalar tamamlandı.

İstanbul'daki Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle yarın saat 11.00'de açılacağı bildirildi.


  • Tamamlanan projeyle, seyahat sürelerinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacak.




#İstanbul
#Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
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