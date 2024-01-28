Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı yarın açılacak

Tamamlanan projeyle, seyahat sürelerinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacak.