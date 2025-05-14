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Gaziantep’e kupa finali ayarı

Gaziantep’e kupa finali ayarı

04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Şehre gelen sporseverlerin şehrin tanımasına önemli bir olanak tanınacak.
Şehre gelen sporseverlerin şehrin tanımasına önemli bir olanak tanınacak.

Gaziantep, bugün 20.45’te Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finali dolayısıyla şehre gelen sporseverleri kültür ve sanat yolculuğuna çıkaracak. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeler saat 22.00’ye kadar açık olacak. Böylece şehre gelen sporseverlerin şehrin tanımasına önemli bir olanak tanınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, organizasyonun hem şehrin tanıtımına hem de turizmine büyük katkı sağlayacağını belirterek, Gaziantep’in sadece sporun değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da başkenti olduğunu belirtti.

Türkiye Kupası Finali dolayısıyla şehri ziyaret eden sporseverlerin Gaziantep’in kültürel zenginliklerini de keşfetme şansına sahip olacağını ifade eden Başkan Şahin, “Müzelerimiz hem yerel halkı hem de şehre gelen misafirleri ağırlamaya hazır” dedi.




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