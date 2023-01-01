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Gaziantep’i festival heyecanı sardı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde bu yıl ilk kez, iki festivali içerisinde barındıracak “GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’’ için tüm hazırlıklar tamamlandı.

04:00 . 16/09/2023 суббота
Yeni Şafak
Türk şefler hünerlerini sergileyecek

Türk şefler hünerlerini sergileyecek

Gazi şehrin güneşten, topraktan ve tarihten gelen yerel lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için 16-24 Eylül tarihlerinde 5’incisi düzenlenecek GastroANTEP’te hem gastronominin önde gelen isimleriyle paneller, söyleşiler, workshoplar yapılacak hem de birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile birleşen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali ile ziyaretçilere, yerli ve yabancı turistlere eğlencesi bol bir hafta yaşatılacak.

Festival kapsamında bu yıl da gastronominin önde gelen isimleri Gaziantep’te buluşacak. Alanında uzman isimlerin katılımıyla yapılacak paneller ve söyleşilerin yanı sıra ödüllü şefler yöresel lezzetleri kullanarak workshoplar düzenleyecek. Festival hem sokak lezzetlerini barındıracak hem de yöresel ürünlere stantlarla yer verecek.


7 FARKLI ÜLKEDEN 13 ŞEF

Festivalde Belçika’dan Marc Pauquet, İspanya’dan Juanjo Lopez, Martina Puigvert Puigdevall Portekiz’den Joao Oliveira, Joana Artieda, İtalya’dan Franco Sultano, Floriano Pellegrino, Fabrizio Fiorani, Claudio Chinali, Fransa’dan Alan Geaam, Fabrizio Fiorani, Ürdün’den Ali Alghizzawi ve Lübnan’dan Joe Barza workshoplar ile Gaziantep ürünleri yeniden yorumlayarak kreatif yemek showları gerçekleştirecek.


KONSERLERLE COŞACAKLAR

GastroANTEP Kültür Yolu Festivali kapsamında bu yıl kurulacak 4 ayrı sahnede konserlerle festival coşkusu bütün şehre yayılacak. Festival Park Ana Sahne, Şahinbey Parkı Amfi Tiyatro Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi ve Kalbi Antep Meydanı Sahneleri’nde 16-24 Eylül tarihleri arasında sırasıyla; Fatma Turgut, Oğuzhan Koç, Derya Uluğ, Uğur Aslan, Sinan Akçıl, Ebru Yaşar, Alişan, Murat Dalkılıç ve Merve Özbey sahne alarak, sevilen şarkılarını seslendirecek.


DANİLO ZANNA DA FESTİVALE KATILACAK

Öte yandan Türkiye’de gastronomide bilinen isim Danilo Zanna “Geleneksel Yemek Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarımı için Neler Yapılabilir?” temalı söyleşide dinleyicilerin karşısına çıkacak. Festival boyunca Michelin Yıldızı, yurt dışında adından sıkça söz ettiren yabancı ve Türk şefler ile 15 workshop etkinliği planlanırken, 10’un üzerinde panelle de Gaziantep gastronomisi, Anadolu mutfağı, sürdürülebilir gastronomi gibi başlıklar ele alınacak. Kültür Yolu etkinlikleri kapsamında bu yıl GastroANTEP konserlere, sergilere, tiyatro, film, opera ve bale gösterimlerine ev sahipliği yapacak.


#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
#festival
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