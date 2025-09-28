Yeni Şafak
Gaziantep’te dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

17:4228/09/2025, Pazar
IHA
Olayda hayatını kaybeden çiftin 8 yıllık evli ve 3 çocuklarının olduğu öğrenildi.
Gaziantep’te Sait Kurt, boşanma aşamasındaki eşi İpek Kurt’u pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, Gaziantep’in Karşıyaka Mahallesi 41147 nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ağabeyinin evinde kalan ve boşanma aşamasında olan İpek Kurt (24) ile Sait Kurt (30) arasında tartışma çıktı. Evin önünde başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte Sait Kurt yanında bulundurduğu pompalı tüfekle İpek Kurt’a ateş etti. Sait Kurt ardından aynı tüfekle kendi kafasına sıkarak intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Sait Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan İpek Kurt ise kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.


Sait Kurt’un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Gaziantep
#Cinayet
#Koca
