İş makinesinin kovasına bakım yaparken kamyon çarpan operatör öldü

14:1213/09/2025, Cumartesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Servet Arslan (21), kullandığı iş makinesinin kovasına bakım yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Yüksekova-Esendere kara yolu yakınında, Büyükçay deresi üzerindeki kum şantiyesinde meydana geldi. Kullandığı iş makinesinin kovasına bakım yapan Servet Aslan'a arkadan gelen kamyon çaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Servet Arslan'ın cenazesi, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler, kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.




