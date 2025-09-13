Yanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde alev alıp yanan mıcır yüklü kamyonun şoförü Abdülkadir Yener hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Belenli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Abdülkadir Yener’in kullandığı mıcır yüklü kamyon, seyir halindeyken motor kısmından alev alıp yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, kabinde sıkışan Yener’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yener’in cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.