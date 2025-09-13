Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

12:0313/09/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’de seyir halindeki otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 2 araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle 2 araçta maddi hasar meydana gelirken kazaya neden olan araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz sürücüsü bilinmeyen 35 PDM 77 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halinde bulunan 20 ADF 715 plakalı otomobil ve 71 DR 809 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.


Park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana gelirken kazaya neden olan araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.




#denizli
#kaza
#otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
16.881 TL taban maaşı olana OVP hesabı geldi! 17.000, 20.000, 24.000 TL maaş tablosu güncellendi