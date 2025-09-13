Park halindeki 2 araca çarpan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı

Kaza, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz sürücüsü bilinmeyen 35 PDM 77 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halinde bulunan 20 ADF 715 plakalı otomobil ve 71 DR 809 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi.