Karşı şeride geçip iki otomobile daha çarptı: Feci kazada ölü ve yaralılar var

00:3213/09/2025, Cumartesi
IHA
Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıla Ş.’in (20) kullandığı 33 AUN 669 plakalı Tofaş Şahin marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Araç, önce Muhammed Ergin (31) idaresindeki 38 ANP 694 plakalı araca, ardından Ferhat K.’nin (31) kullandığı 33 BCN 062 plakalı Volkswagen Passat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular dahil 3’ü çocuk 8 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralanan sürücü Muhammed Ergin ise kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Mersin
#Kaza
#Tarsus
