Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
74 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

74 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

00:1112/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Mehmet Başar'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mehmet Başar'ın hayatını kaybettiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin 74 yaşındaki sürücüsü, kazanın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Ergenekon Mahallesi 1262. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Başar (74) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Başar burada ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Mersin
#Motosiklet
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
The Beatles hangi ülkede halka açık bir konser vermemiştir? İşte Kim Milyoner Olmak İster sorusunun yanıtı