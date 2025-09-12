74 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Kaza, Ergenekon Mahallesi 1262. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (49) idaresindeki 33 E 5151 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Mehmet Başar (74) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Mehmet Başar burada ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.