CHP'nin Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasında MYK öncesi güvenlik önlemleri

14:1113/09/2025, Cumartesi
DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün eski İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı öncesi, Sarıyer'deki il başkanlığı binası önünde güvenlik önlemleri arttırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu toplantısı bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün Sarıyer'deki İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılacak. Saat 14.30'da başlaması ön görülen toplantı öncesi güvenlik önlemleri arttırıldı. CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi'ne dönüştürülen ve çevresi polis bariyerleriyle çevrilen il binasının bulunduğu nokta araç trafiğine kapatıldı.





#Sarıyer
#CHP
#CHP Merkez Yönetim Kurulu
