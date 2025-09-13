16.881 TL taban maaşı olana OVP hesabı geldi! 17.000, 20.000, 24.000 TL maaş tablosu güncellendi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM GELDİ

2025 yılının ikinci yarısı için tahminler tutarsa TÜFE yüzde 10,14 olarak gerçekleşecek. Bu da 2026 yılı başında SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan zammın yüzde 10,14 olacağına işaret ediyor. Ancak bu emekli zammı kök maaş üzerinden hesaplanıyor. Fakat doğrudan doğruya taban aylık üzerinden hesaplanırsa en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 TL'nin, 18 bin 593 lirayı bulabileceği belirtildi.

OVP verilerine göre ekonomi kurmayları yalnızca 2025'in değil sonraki 3 yılın da enflasyonunu tahmin etti. 2026 yılında daha önce yüzde 9,7 olarak açıklanan enflasyon tahmini de yüzde 16'ya yükseltildi.