16.881 TL taban maaşı olana OVP hesabı geldi! 17.000, 20.000, 24.000 TL maaş tablosu güncellendi

Orta vadeli program açıklanmasıyla beraber enflasyon tahminleri de güncellendi. Milyonların olası maaşları için en önemli ipucu geldi. Orta vadeli program ekonomi kurmayları tarafından hazırlandı. 2026-2028 dönemini kapsayan Temel Ekonomik Büyüklük ve Hedefler programında enflasyon beklentileri de yer aldı. Yeni program bir önceki OVP'nin 2025 yılı enflasyon tahminlerini de güncelledi. Önceki tahmin 17,5 iken yeni tahmin 28,5 oldu. Bu da emeklinin ocak zammına ışık tuttu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM GELDİ
2025 yılının ikinci yarısı için tahminler tutarsa TÜFE yüzde 10,14 olarak gerçekleşecek. Bu da 2026 yılı başında SGK ve Bağkur emeklilerine yapılacak olan zammın yüzde 10,14 olacağına işaret ediyor. Ancak bu emekli zammı kök maaş üzerinden hesaplanıyor. Fakat doğrudan doğruya taban aylık üzerinden hesaplanırsa en düşük emekli aylığı olan 16 bin 881 TL'nin, 18 bin 593 lirayı bulabileceği belirtildi.
OVP verilerine göre ekonomi kurmayları yalnızca 2025'in değil sonraki 3 yılın da enflasyonunu tahmin etti. 2026 yılında daha önce yüzde 9,7 olarak açıklanan enflasyon tahmini de yüzde 16'ya yükseltildi.
EN DÜŞÜK MAAŞTA YENİ DÜZEY
Söz konusu tahminler gerçekleşirse, 2026 Ocak ayında en düşük memur maaşı 59 bin 805 TL’ye ulaşacak. Halen 22 bin 671 TL olan en düşük memur emeklisi aylığının ise hem oransal artış hem de taban aylığa yapılacak düzenlemeyle 27 bin 398 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Yaklaşık 6 milyon memur ve memur emeklisi, ocak ayında maaşlarına yansıyacak artış için geri sayıma geçti. Açıklanacak yeni enflasyon verileri, nihai zam oranlarını belirleyecek.
Memur maaşları (mevcut – zamlı):
Şube müdürü (1/4, lisans mezunu): 76.659 TL → 90.262 TL
Memur (9/1, lisans mezunu): 52.617 TL → 62.267 TL
Uzman öğretmen (1/4): 67.766 TL → 79.907 TL
Öğretmen (1/4): 61.146 TL → 72.198 TL
Başkomiser (3/1): 74.490 TL → 87.736 TL
Polis memuru (8/1): 68.084 TL → 80.277 TL
Uzman doktor (1/4): 126.119 TL → 147.853 TL
Hemşire (5/1, lisans mezunu): 61.759 TL → 72.912 TL
Mühendis (1/4): 78.200 TL → 92.056 TL
Teknisyen (11/1, lise mezunu): 54.547 TL → 64.515 TL
Profesör (1/4): 111.348 TL → 130.654 TL
Araştırma görevlisi (7/1): 73.792 TL → 86.923 TL
Vaiz (1/4): 63.916 TL → 75.424 TL
Avukat (1/4): 73.515 TL → 86.601 TL
Memur emeklileri (mevcut – zamlı):
Müsteşar (1/1): 82.432 TL → 96.984 TL
Genel müdür (1/1): 72.958 TL → 85.952 TL
Şube müdürü (1/4, lisans): 33.996 TL → 40.584 TL
Memur (1/4, lisans): 27.689 TL → 33.241 TL
Öğretmen (1/4): 33.996 TL → 40.584 TL
Kaymakam 1. sınıf (1/4): 47.909 TL → 56.785 TL
Başkomiser (1/4): 34.865 TL → 41.597 TL
Polis memuru (1/4): 34.282 TL → 40.919 TL
Hemşire (1/4, lisans): 33.996 TL → 40.584 TL
Mühendis (1/4): 33.996 TL → 40.584 TL
Teknisyen (1/4, lise): 24.406 TL → 29.419 TL
Pratisyen hekim (1/4): 59.466 TL → 70.243 TL
Profesör (1/4): 65.076 TL → 76.774 TL
İmam-hatip: 33.996 TL → 40.584 TL
Avukat (1/4): 33.996 TL → 40.584 TL