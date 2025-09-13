Antalya'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri kaçma hazırlığındayken yakalandı

Olay, salı günü saat 18.00 sıralarında Evrenseki Mahallesi'nde turistik tesislerin bulunduğu bölgede meydana geldi. İşlettikleri deri ve giyim mağazasının önünde oturan Cumali Aslan ile amcaoğlu Hacı Bayram Aslan, başlarına kask takılı siyah giyimli motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısında yaralandı. Olayda yolda yürüyen Rus turist Tatyana Ruppert Schiller de vuruldu. Hastaneye götürülen Rus turist taburcu edilirken, Cumali Aslan ile Hacı Bayram Aslan'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırganlar saklandıkları adreste yakalandı: 2 tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi takibe aldı. Sahte pasaport temin ederek yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilerin tamamı düzenlenen operasyonla saklandıkları adreste yakalandı.