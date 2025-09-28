Yüksek sesli müzik kavgası cinayetle bitti: Dilara öldü, erkek arkadaşı yaralandı

Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar S. de katıldı.

Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.