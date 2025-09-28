Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Yüksek sesli müzik kavgası cinayetle bitti: Dilara öldü, erkek arkadaşı yaralandı

Yüksek sesli müzik kavgası cinayetle bitti: Dilara öldü, erkek arkadaşı yaralandı

15:0728/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Dilara Yıldırım 24 yaşındaydı.
Dilara Yıldırım 24 yaşındaydı.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yüksek sesle müzik kavgasında komşusu Serdar S. (33) tarafından bıçaklanan Dilara Yıldırım hayatını kaybetti. Kavgada, Faruk B. (22) yaralandı.

Olay, sabaha karşı Gökçebey ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Dilara Yıldırım, erkek arkadaşı Faruk B. ile otomobille evlerinin önüne geldi.

Burada otomobilden yüksek sesle müzik dinleyip tartışmaya başlayan çifte Yıldırım'ın komşusu B.S. camdan tepki gösterdi.

Taraflar arasında tartışma çıktı. Daha sonra tartışmaya B.S.’nin oğlu Serdar S. de katıldı.

Bıçağı aldı sokağa fırladı

Serdar S., mutfaktan aldığı bıçakla sokağa çıktı. Burada tartışma kavgaya dönerken, Serdar S., Dilara Yıldırım ve Faruk B.’yi bıçakladı, otomobilinin lastiklerine de zarar verdi.

Dilara öldü, erkek arkadaşı yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Serdar S. jandarmaya teslim oldu. Yaralılardan Dilara Yıldırım kaldırıldığı Gökçebey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Faruk B.'nin ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

  • Gözaltına alınan Serdar S.'nin jandarmadaki işlemleri devam ederken başlatılan soruşturma sürüyor.



#Zonguldak
#Gökçebey
#Cinayet
#Kavga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yükseliş 6. haftaya taşındı: Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan çarpıcı yorumlar geldi