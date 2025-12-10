Gaziantep’te tefeci operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, tefecilik suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 2 adet pos cihazı, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet slip, 2 adet telefon ve 212 adet kaçak emtia ele geçirildi. Ekipler, 1 şüpheli şahsı gözaltına aldı.