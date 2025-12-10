Yeni Şafak
Gaziantep’te tefeci operasyonu: 1 gözaltı

09:4710/12/2025, Çarşamba
IHA
Tefeci operasyonunda gözaltına alınan şahıs.
Gaziantep’te polis ekiplerinin tefecilik suçuna yönelik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, tefecilik suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese baskın yapıldı. Adresteki aramalarda 2 adet pos cihazı, 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet slip, 2 adet telefon ve 212 adet kaçak emtia ele geçirildi. Ekipler, 1 şüpheli şahsı gözaltına aldı.


Yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

