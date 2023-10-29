Gazze için kıyamdayız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yarın Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılının coşkusunu yaşarken bugün Gazze için yüreklerimizin yangınını cümle aleme haykıracağız.” dedi. Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nca Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen “Büyük Filistin Mitingi”nde yaptığı konuşmada, mitinge katılanlara, Filistin davasına sahip çıkarak Gazzeli mazlumlara umut oldukları için şahsı ve milleti adına teşekkür etti.

1,5 MİLYON VATANDAŞ KATILDI

Mitinge 1,5 milyona yakın İstanbullunun katıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: Ufkumuzun uzandığı her yerde, kalplerini ve gözlerini bize çevirmiş kardeşlerimizin derdiyle dertlendiğimiz, yardım eli uzattığımız, gerektiğinde sınırlarımızı açtığımız kardeşlerimize yaptığımız gibi, Gazze için de bugün olduğu gibi kıyamdayız. Maalesef ülkemin siyasileri içerisinde Hamas’ı Netanyahu’ya bırakan talihsizler var, Netanyahu nasıl teröristse Hamas da teröristmiş, yazıklar olsun. Hamas nedir kimdir bundan bihaber olan bedhahlar talihsizler var. Onlara ülkemde oy atanlar da şu anda iyi düşünmesi lazım.

ADANA NE İSE GAZZE DE OYDU

Bugün birileri Gazze’yi uzakta bizimle hiç alakası olmayan bir yer gibi görüyor hatta bunu açıkça söylüyor. Halbuki bir asır önce bu millet için bu ülke için Adana ne ise Gazze de oydu. Tıpki Edirne ne ise Üsküp’ün Mardin neyse Musul’un Gaziantep neyse Halep’in o olduğu gibi Gazze de vatan topraklarının bir parçasıydı. Nereden nereye geldik? Bizi kanımız kadar sevdamız kadar kendimizden olan tüm bu topraklardan ne yazık ki ayırdılar. Zihnimizden ve kalbimizden sökmek için de her türlü fırıldağı çevirdiler. Gazze’deki Filistinli kardeşlerimize destek için bir araya geldiğimiz şu muhteşem toplantıdan bir daha asla yeni Gazzeler ortaya çıkmamasına izin vermeme azmi ile ayrılmalıyız.

ÇOK RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye tarihi ile kültürü ile medeniyeti ile büyük bir devlettir. Türkiye asla bitmeyecek büyük tehditlerin hedefinde bir ülkedir. ‘Hamas terör örgütü değildir’ dedim ya bundan İsrail çok rahatsız oldu. Zaten başka bir şey beklemiyorduk. İnşallah ne diyoruz biz buna iman etmişiz. Galip olan sadece Allah’tır. Biz burada sadece Gazze’de yaşanan katliamı telin etmekle kalmıyoruz, onunla birlikte kendi istiklalimizin ve istikbalimizin de müdafaasını yapıyoruz.

İSRAİL SEN BİR ÖRGÜTSÜN

1947’de Gazze, Filistin neydi, bugün ne? İsrail sen buralara nasıl geldin? Nasıl girdin? Sen bir işgalcisin, sen bir örgütsün. Ya İsrail sen buralara nasıl geldin? Sen bir işgalcisin, örgütsün. Türk milleti bunu biliyor. Batı sana borçlu ama Türkiye’nin sana borcu yok onun için bu kadar rahat konuşuyoruz. Türkiye sana borçlu olmadığı için Erdoğan böyle konuşuyor. Ama ne yazık ki Batı’nın her ülkesi sana borçlu konuşamıyorlar. Seni ziyarete geliyorlar senden adeta af diliyorlar. Biz mazlumlardan yanayız.

SAVAŞ SUÇU İŞLİYORLAR

Terörle mücadele adına hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen kazandık. Bundan sonra da bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz, bunun hazırlığı içindeyiz. Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız. Ama Batılı liderler İsrail’e ateşkes çağrısı dahi yapmıyor. Ey Batı ne kadar çocuk, kadın ölmesi

lazım ki siz ateşkesi ilan edin?

KİRLİ TAKTİKLERİ DEŞİFRE OLDU

Amerikası ile Avrupası ile tüm piyonları Batı’dan bahsediyorum. Gazze’deki katliamın en büyük sorumlusu işte bu Batı’dır. Gazze’de yaşanan katliam topyekun Batı’nın eseridir. Herkes biliyor ki İsrail bölgede sadece günü geldiğinde feda edilecek bir piyondur. Bölgede oynanan oyunun asıl sahipleri İsrail yönetiminin şımarıklıklarına kol kanat gerenlerdir. Çünkü İsrail onlara rağmen adım atamaz. Batı kendi elini kirletmeden kimi zaman para ile satın alarak araç kullanmayı sever. Biz bunları iyi tanırız. Hiçbir oyunun sonsuza kadar sürmeyeceği gibi Batı’nın bu kirli taktiği de artık deşifre olmuştur. Biz Irak ve Suriye’de karşımıza çıkarılan teröristlerin gerisinde kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Arkasında Amerika ve İsrail var. Para ise para silah ise silah. Bunlar veriyorlar. Bunları biz biliriz.

DİYALOG ÇAĞRIMIZA KULAK VERİN

Boyunuzu da çapınızı da yüreğinizi de aşan zırvalarla, tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin. Gelin bugün bize kulak verin mazlumlara yardım ulaştırma taleplerimize kulak verin. Diyalog çağrımıza kulak verin. Ey İsrail oylama yapıldı Birleşmiş Milletler’de (BM) 120 ülke İsrail’e ateşkes için evet deyin dedi. 40 ülke çekimser kaldı 13-14 ülke İsrail’in yanında yer aldı. İsrail sen dünyada yalnızlığa mahkumsun bundan sonra da mahkum olacaksın. BM bu kararı vermek suretiyle güzel bir adım attı. İsrail topraklarındaki sivillere yönelik saldırıları doğru bulmuyoruz. İsrail topraklarında kaç sivilin hayatını kaybettiği bile doğru dürüst açıklanmadı. Hayatını kaybeden her sivil için biz üzüntülüyüz.

SAVUNMA DEĞİL KATLİAM

Gazze’de savunma değil açık, alçak bir katliam yürütülmektedir. Gazze halkını açlıkla, susuzlukla sağlık hizmetlerini çökerterek topluca yok etme peşindeler. Bu gece Gazze’nin hali neydi gördünüz değil mi? Her taraf karanlık hiçbir şey yok. Davos’ta siz öldürmeyi iyi bilirsiniz demiştim. Bunlar öldürmeyi iyi bilenler. Gazze’de doktorlar operasyonlarını karanlıkta yapıyor. Dünya bunu biliyor sessiz kalıyor.

GAZZELi DiŞLERiYLE YURDUNU SAVUNUYOR

q İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı saldırılardan bu yana şehit olan çocukların sayısının 3 bin 600’ü şehitlerin toplam sayısının da 7 bin 700’ü bulduğunu vurgulayan Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: Dün geceden beri yapılanlar bir cinnet halidir. Tüm vahim tabloya rağmen Gazze halkının sergilediği vakur ve kararlı duruş tarihe şanlı bir direniş destanı olarak yazılacaktır. Gazze halkının şanlı duruşu tarihe yazılacaktır. Bu ruh ve heyecan Filistin halkında hep vardı. Gazzeli dişleriyle yurdunu savunmaya hazır. Biz de hazır mıyız? Bu millet yaptı. Dün yaptı, bugün de yapar, Allah’ın izniyle yarın da yapar. Ne diyor bu ahlaksızlar, ‘Gidin’ diyorlar. ‘Şu ülkeye geçin’ diyorlar. Bu söze kulak verip yola düşenlerin de üzerine bomba yağdırıyorlar. Çünkü bunlar sadece öldürmeyi bilir. Zalimlerin Filistin halkının hayatından defolup gittiğini de göreceğiz. İsrail’in 75 yıldır sürdürdüğü zulüm de elbet bir gün bitecektir.

Sırtını dayadığı Batı çekip gidecektir.

HiLAL-HAÇLI MÜCADELESi Mi iSTiYORSUNUZ?

Ukrayna savaşında katledilen siviller için gözyaşları dökenlerin bugün masum çocukların ölümünü sessizce seyrettiğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: Ukrayna’da ölenler için gözyaşı döktünüz de Gazze’de ölen bu yavrular için niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı size sesleniyorum; siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesi mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içerisinde iseniz biliniz ki bu millet ölmedi dimdik ayakta. Aynı kararlılıkla Libya’da ne isek Karabağ’da ne isek bilesiniz ki Orta Doğu’da da oyuz.

MİTİNGDEN NOTLAR

“Büyük Filistin Mitingi” için İstanbullular dün yollara düştü. Alana 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınan vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağı taşıdılar.

29 SES VE EKRAN KULESİ

* Atatürk Havalimanı’nda mitingin yapılacağı alana 60 metre uzunluğunda, 14 metre yüksekliğinde dev sahne kuruldu.

* Türk bayrakları ile Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa’nın yer aldığı görsellerle donatılan sahneye, katılımcıların mitingi rahat izleyebilmesi için 6 ayrı LED ekran yerleştirildi.

* Miting alanına ayrıca 29 ses ve ekran kulesi ile internet kalitesini artırmak için ek olarak 25 seyyar baz istasyonu kuruldu.

* Miting alanına 12 ayrı giriş kapısında oluşturulan güvenlik noktalarından geçerek alınan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrağı ile Filistin bayrağı taşıdılar.

39 İLÇEDEN OTOBÜS

* Alana ulaşmak isteyenlerin kullanacağı güzergahlardan biri olan Dünya Ticaret Merkezi metro istasyonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

* Katılımcıların miting alanına ulaşması için kentin 39 ilçesinden otobüsler kaldırıldı.

* Kentte Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm toplu taşıma araçları hafta sonu ücretsiz hizmet verdi.

* Mitingde, dünyaca ünlü sanatçılar Yusuf İslam, Maher Zain ve Ömer Karaoğlu sahne aldı.

YABANCI MEDYADAN YOĞUN İLGİ

* Miting alanında ve çevresinde 5 bin personel görev alırken, araçlarıyla alana gelecek vatandaşlar için 30 bin araç kapasiteli otopark hizmet verdi. Sağlık ekipleri ile ambulanslar da alanda hazır bekletildi.

* Katılımcıların mescit, ilk yardım, tuvalet ve benzeri ihtiyaçlar için 6 farklı noktada lojistik alan kurulurken, 50 farklı noktada ise su dağıtımları noktaları oluşturuldu.

* Mitingi takip edecek ulusal ve uluslararası basın mensupları için alana 60 metre uzunluğunda iki katlı özel basın platformu hazırlandı. Platformda, medya kuruluşları için 60 ayrı bölüm oluşturuldu.

* Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının ilgi gösterdiği mitingi, Türkiye’nin yanı sıra dünya genelinde uluslararası basın kuruluşları da izledi.

İSRAİL’İ SAVAŞ SUÇLUSU İLAN EDECEĞİZ

İsrail 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor. İsrail biz de seni savaş suçlusu diye dünyaya ilan edeceğiz. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Savaş suçlusu olarak İsrail’i dünyaya tanıtacağız.

KATLiAMIN SORUMLUSU BATI DÜNYASI

Gazze’de yaşanan katliam topyekûn Batı’nın eseridir. Çocuk katilleri verdikleri tam desteği demokrasi ve adalet gibi kavramlarla gizlemeye çalışmaları da ayrı bir komedidir.

YALNIZLIĞA MAHKUM OLACAKSINIZ

Ey İsrail, oylama yapıldı BM’de. 120 ülke size ne dedi? Ateşkes için evet deyin dedi. İsrail sen yalnızlığa mahkumsun ve mahkum olacaksın.

‘BİR GECE ANSIZIN’ ŞiARI GEÇERLiDiR

Bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Biz milletimizi seviyoruz. Milletimizle fedai can etmeye hazırız. Milletimizle birlikte bu yolda ilerlemeye hazırız.

KARABAĞ’DA NEYSEK ORTA DOĞU’DA DA OYUZ

Ey Batı size sesleniyorum. Siz yeniden bir Hilal-Haçlı mücadelesi mi istiyorsunuz? Bu millet ölmedi, dimdik ayakta. Libya’da Karabağ’da neysek bilesiniz ki Orta Doğu’da da oyuz.

81 ilde eylem: Yanınızdayız

Önceki gece Gazze’ye karadan da saldırarak Gazze’de yürüttüğü vahşeti daha üst seviyeye çıkaran İsrail, Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. Gazze’ye saldırılar İstanbul’da Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu önü ile Saraçhane ve Üsküdar Kısıklı’da protesto edildi. Ankara’da İsrail’in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi vahşeti protesto etti.

KUR’AN OKUNDU

Gaziantep Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırmasını kınadı. Adıyaman’daki Demokrasi Parkı’nda toplanan vatandaşlar da tekbirler getirerek saldırıları kınadı. Adıyamanlı vatandaşlar, saldırılarda hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Nevşehir’de faaliyet gösteren çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlar, önceki gün başladıkları oturma eylemine dün de devam etti.

SABAH VAKTİ DUA

Malatya’da Karagözler Camii önünde toplanan vatandaşlar, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan attı. Tekbirler getiren grup, saldırılarda ölen Filistinliler için dua etti. Hatay, İzmir, Kocaeli ve Tekirdağ’da sabah namazı sonrası Filistinliler için dua edildi. İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin Elazığ, Uşak, Bitlis, Antalya, Çorum, Samsun, Trabzon, Sakarya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Muğla, Ağrı, Kars, Ardahan, Burdur ve Adana’da da binlerce vatandaş tarafından protesto edildi.

YUSUF İSLAM

Gazze’de yaşananlar soykırım

Büyük Filistin Mitingi’nde bir konuşma yapan İngiliz sanatçı Yusuf İslam, İsrail’e Gazze’ye saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. İslam, “Kur’an diyor ki: ‘Bir masum can katledilirse, bütün insanlık öldürülmüş gibidir’ Ama şu anda Gazze’de yaşananlar soykırımdır” dedi.

TÜRKİYE HER ZAMANKİNDEN GÜÇLÜ

Türkiye’nin “Artık her zamankinden daha güçlü” olduğunu vurgulayan İslam, “Bu devasa meselede doğru tutumu sergileyen Türk halkına ve liderlerine teşekkür ediyorum” dedi. İslam, konuşmasının sonunda Gazzeli çocuklar için “O küçükler” şarkısını seslendirdi.

Arif Alvi

Türkiye büyük liderlik gösterdi

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gazze konusunda cesur bir duruş sergilediğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun, 100. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaşan Alvi, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze konusunda cesur bir duruş sergiledi. İslam dünyasının da bu konuda cesur duruş sergileyeceğine inanıyorum" dedi. Alvi, Gazze’de yaşanan vahşet karşısında Türkiye’nin büyük bir

liderlik gösterdiğini vurguladı.











