Gazze için tarihi çağrı: İsrail’e abluka direnişe destek

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları devam ederken, dünya genelinde vicdan sahibi milyonlar ayağa kalktı. Sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve çok sayıda siyasi isim, İsrail’e karşı daha sert ve somut adımlar atılması için çağrı yaptı: Denizden yüzlerce gemiyle, karadan binlerce insanla Gazze’ye yürüyelim. İsrail’e abluka uygulayalım!
İsrail hareket edemez hale getirilmeli
- İsrail’e giden tüm deniz yolları kapatılsın.
- İsrail limanlarına giden gemiler limanlara alınmasın.
- Tüm ülkeler hava sahalarını İsrail uçaklarına kapatsın.
- Ticaret dursun, boykotlar büyüsün.
Gazze için küresel konvoy hazırlığı
Ticaret dursun, boykotlar büyüsün
İsrail ile bazı ülkeler arasında devam eden ticaret ise kamuoyunda büyük tepki topluyor. Her geçen gün büyüyen boykot çağrıları, market raflarından uluslararası fuarlara kadar etkisini hissettiriyor. Özellikle İslam ülkelerine, İsrail ile her türlü ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkinin kesilmesi yönünde baskılar artıyor.
Savaş suçlarına her geçen gün bir yenisini daha ekleyen İsrail’e yönelik uluslararası baskının artırılması gerektiğini belirten STK’lar, bu adımların sadece bir tepki değil, bir insanlık görevi olduğuna vurgu yaptı.