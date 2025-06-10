Gazze için tarihi çağrı: İsrail’e abluka direnişe destek

Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede gönüllüler deniz yoluyla Gazze’ye yardım ulaştırmak için hazırlık içinde.

İnsan hakları örgütleri, yardım kuruluşları ve aktivist gruplar, “Gazze’ye Özgürlük Filosu” adı altında dev bir deniz konvoyu oluşturmak için çalışıyor.