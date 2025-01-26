Gazze’nin yaralarını saracaklar

Gazze’de yarım kalan eğitimlerini tamamlamak için Türkiye’ye gelen Gazze İslam Üniversitesi son sınıf öğrencileri mezun oldu. Gazze’de yıkıntıların arasından çıkarak eğitimlerini tamamlayıp intörn doktor olan 17 öğrenci Medeniyet Üniversitesi’nde 2 öğrenci ise Marmara Üniversitesi’nde eğitimlerini tamamladı. Öğrenciler dün Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Salonu'nda düzenlenen törende yemin ederek doktor oldu. Yemin töreninde konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, “Bu dönemde küçük ama iyi niyetli adımlar ile Gazze’den aramıza katılan genç kardeşlerimizin bütün o serüveninde ortaya çıkan projenin hangi sonuçları ortaya çıkarabileceğini gördük” diye konuştu.





FEDAKAR DOKTORLARI UNUTMAYIN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Afrika Sağlık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MASAM) Başkanı Prof. Dr. Orhan Alimoğlu, “Gazze'de son ana kadar hastalarını terk etmeyen, imkânı olduğu halde mesleki ilkelere ve yemine bir sadakatle bağlı kalarak hayatını riske eden fedakar hekimleri unutmayın” dedi.





BİR YANDA HÜZÜN BİR YANDA MUTLULUK

Mezun olan öğrencilerden Ola Ebu Elvan, “Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye’ye geldik. Göztepe Hastanesi'nde pratik yaptık şimdi mezun oluyoruz. Gazze’de savaş bitti çok şükür. Eğitimlerimize devam edip TUS'a girdikten sonra daha güçlü bir şekilde Gazze’ye döneceğiz” dedi. Kerem Hüseyini ise, “Bir sene önce ailemle birlikte geldik. Savaş başladığında 5.sınıftaydım son yıl eğitimimi Türkiye’de Medeniyet Üniversitesi’nde tamamladım. Gazze’de ateşkes oldu ve mezun olduk. Gazze’nin yaralarını biz saracağız” diye konuştu. Muhammed El Haccar, ise “Bir yandan Gazze’de kaybettiklerimiz için bir yandan da sınıfımızdaki diğer arkadaşlarımızla birlikte mezun olmadığım için hüzünlüyüm” dedi.







