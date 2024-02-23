Gazze'ye ambulanslar yola çıkıyor: GZT ile Yeryüzü Doktorları imzayı attı

Gazze’de, İsrail tarafından büyük bir insanlık suçu işlenirken bu acıya sessiz kalmayan GZT ve Yeryüzü Doktorları, Gazze’ye Ambulans Projesi kapsamında kolları sıvadı. Gazze'ye Ambulans Projesi kapsamında iki ambulans Gazze'ye doğru yola çıkıyor





Albayrak Medya Grubu Dijital Medya Markası GZT ve Yeryüzü Doktorları ‘Gazze'ye Ambulans' kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 2 ambulans Gazze'ye gitmek üzere yola çıkacak ve oradaki vatandaşlara medikal malzeme desteği sağlayacak. Kampanyanın detayları düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıdan sonra Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer

İsrail'in gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar neticesinde Gazze'de sağlık altyapısı çöktü ve hastaneler devre dışı kaldı. Bunun üzerine Albayrak Medya Grubu Dijital Medya Markası GZT ve Yeryüzü Doktorları ‘Gazze'ye Ambulans' adında bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında 9 gün gibi bir sürede 5 milyon TL'den fazla bağış toplandı. Elde edilen bağışlarla Gazze'ye 2 ambulans ulaştırılacak. Bugün Yeryüzü Doktorları Derneği Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında projenin detayları anlatıldı. Daha sonra Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney

Güney: Bize düşen hakkı, adaleti ve eşitliği savunmak

İmza töreninde konuşan Yeryüzü Doktorları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Dünyanın sahibi yok gibi görünse de aslında var. Biz Müslümanlar dünyanın sahibiyiz. Dünya bir imtihan meydanı, bize düşen hakkı, adaleti, eşitliği savunmak ve onun için mücadele etmek. Gazze'yi, Filistin'i ve Batı Şeria'yı hiçbir zaman bırakmadık. Her zaman oradan gelen insanlarla birlikte olduk. Çünkü çok bariz haksızlık ve yanlışlık vardı. Böyle bir yolda yıllar sonra bu alevlenmiş dönemde yanımızda bizim gibi güzel bir kurumu görmek bizi çok mutlu ediyor. GZT güzel ve yeni bir inisiyatif. Allah nasip ederse dünyaya eşitliği ve adaleti daha fazla vurgulayacak olan bir kurum. Böyle bir vesileyle bir araya gelmek de Allah'ın bize vermiş olduğu bir nimet. Bizim insani yardım çalışmalarımıza destek verdiği için GZT ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Refah kapısından mümkün”

Güney, “Zor olsa da Gazze'ye girmek ve yardım ulaştırmak mümkün. Bu şu anda Mısır hükümeti eşliğinde Refah kapısından mümkün. Refah bölümünde her zaman çok düzenli olmasa da çatışmaların durumuna göre veya hükümetlerin kendi izinlerine göre yardımlar ulaştırılabiliyor. Binlerce kamyonluk yardımlar ulaşıyor. Bazen ise günlerce yardım gönderilemiyor. Dünyanın her yerinden duyarlı insanlar Gazze'ye insani yardımlar göndermeye çalışıyor. Hem tıbbi malzemelerin hem de ambulans gibi ihtiyaçların geçişi karşılıklı olarak hem İsrail Hükümeti hem de Mısır Hükümetinin yaptığı çalışmalarla işliyor. Fakat bazen bazı çatışmalar bunu engelliyor. Zannediyorum ambulanslar önce Sina'ya geçecek. Sina'ya geçtikten sonra da Refaha doğru yaklaşacak” diye konuştu.

GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer

Gezer: Bu sembolik bir durum

GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer “Bu kampanyada bulunmak bu kampanyanın altına imza atacak olmak bizim için çok anlamlı. Çünkü Sayın Başkan'ın değindiği gibi aslında Gazze meselesi bir yanıyla insani ama diğer yanıyla da her zaman bir duyurulması ve anlatılması gereken bir mesele. Biz de Gazze'deki meselelere GZT olarak ilk günden bu yana özellikle 7 Ekim'den beri katbekat artan saldırılarla ekstra bir mesaiyle yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımızla sürekli istişare halindeydik. Sadece bir olayı, bölgede yaşananları, krizi vermek, bunları sosyal medya paylaşmak biraz zayıf kalacaktı. Farklı neler yapabiliriz? Nasıl insiyatif alabiliriz ? diye düşündük. Sonunda İsrail belki kırmızı çizgi diyebileceğimiz ambulansları vurmaya kadar geldi. Ambulans kampanyası dikkatimizi çekti. Yapabileceğimiz bir şey olduğunu gösterdi. Kısa süre içerisinde gerçekten çok ciddi bağışlar geldi. Bu güzel bir kampanya, tabi buna hüzünle birleştirebileceğimiz bir kampanya diyebiliriz. Gazze için bir, iki, üç ambulans yeterli değil, hiçbir şekilde de yeterli olmayacaktır. Ancak burada istediğimiz şey bu eksikliğe biraz dikkat çekmek oldu. Bu kapsamsa kısa süre içerisinde 5 milyona yakın bağış toplamamız önemli oldu. Bu sembolik bir durum ancak bir duyarlılık olması açısından, medya grubunun bir şekilde bunu ön plana çıkarması, dünya genelinde konuşması önemli ve kıymetliydi. O yüzden bu fırsatı sağladığı için Yeryüzü Doktorlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“İki ambulansı önümüzdeki hafta Mısır üzerinden Filistin'e hizmet vermesi için gönderiyor olacağız”

Gezer, “Albayrak Medya Grubu Dijital Medya Markası GZT olarak 7 Ekim'den bu yana Gazze için yoğun habercilik yapıyoruz. Haberciliğimiz sadece Türkiye'de değil 13 farklı dilde uluslararası alanda da sürdürme gayretindeyiz. İsrail'in sosyal medya cephesine taşıdığı savaşı biz de bir şekilde karşı bir tezle ciddi bir şekilde haberciliğini sürdürüyorduk ama bir süre sonra bunun yetmediğini gördük. Çünkü sahadan gelen görüntüler gazeteciliğin ötesinde insani açıdan da etkileyici görüntülerdi. Biz de bunun için bir inisiyatif alalım dedik. Yeni fikir arayışına girdik. Herkesin aklına gelen o temel hastane saldırısı ve tedavi bekleyen hastaların hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bu fikir ortaya çıktı. Ambulans bizim için sembolik bir anlam taşıyacaktı. Medya grubunun sahada bir ambulansa ihtiyaç olduğunu söylemesi dahi bir anlamda çok önemli bir dayanağı da gösteriyor. Bu kapsamda kampanyaya başladık. Bu kadarını beklemiyorduk. 9 gün gibi kısa bir sürede 1 buçuk ambulans kadar bir bağış topladık. Kalanını da Albayrak Medya tamamladı ve iki ambulansı önümüzdeki hafta Mısır üzerinden Filistin'e hizmet vermesi için gönderiyor olacağız” diye konuştu.

Ambulanslar Gazze'ye nasıl ulaşacak?

“Gazze'ye Ambulans” kampanyasına katılan bağışçıların en merak ettikleri soru ambulansların Gazze'ye nasıl ulaşacağıydı. Gazze'ye yapılan sağlık yardımları Refah Sınır Kapısı üzerinden bölgeye ulaştırılıyor. Hazırlanan yardım tırları Mısır devleti tarafından görevlendirilmiş Mısır Kızılayı ve Ulusal Koalisyon adı verilen ekiplerce sınır kapısından geçiriliyor. Ardından Filistin Kızılayı'na teslim edilen yardım tırları Gazze içine doğru dağıtılıyor. Yardım tırları sadece Mısır Refah kapısında görevli 34 STK'nın oluşturduğu Ulusal Koalisyon ile içeri girebiliyor. Yeryüzü Doktorları, Ulusal Koalisyon'da yer alan sivil toplum kuruluşları ile çalıştığı için yardım tırlarını düzenli olarak Gazze'deki ekibiyle buluşturabiliyor. Protokol kapsamında Gazze'de 2015 yılından beri akredite olan Yeryüzü Doktorları bağışlanan ambulansların ulaşımında yardımcı olacak.











