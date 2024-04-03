Gazze'ye yardımların yüzde 24'ü Türkiye'den

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik 7 Ekim'den beri sürdürdüğü soykırım saldırılarının yanında masum sivilleri de açlığa mahkum ediyor.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen insani drama ayrı bir hassasiyetle yaklaşarak karşı çıkan Türkiye, bölgeye yardımlarını da sürdürüyor.

Her daim Gazzeli mazlumların yanında duran Türkiye'nin bölgeye gönderdiği yardımlar 42 bin tona ulaştı.

Her hafta 127 ton içme suyu Gazze'ye ulaştırılıyor

Gazze'ye yapılan küresel ölçekli yardımların yüzde 24'ünü gerçekleştiren Türkiye, en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumunda da bulunuyor.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Türkiye her hafta ortalama 127 ton içme suyunu Mısır'dan Gazze'ye ulaştırıyor.

Bölgeye yardımlarını esirgemeyen Türkiye, Gazzeli hasta ve yakınlarına da kucak açıyor.

"Türkiye Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olacak"

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye’de devam ediyor.

Bakanlık yaptığı paylaşım ile ayrıca Türkiye'nin her zaman Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını da ifade etti.

Türkiye’nin #Gazze’ye yaptığı insani yardımlar 42 bin tona ulaştı.



Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke olan Türkiye, toplam yardımların %24’ünü temin ediyor.



Ayrıca her hafta ortalama 127 ton içme suyu ülkemiz tarafından Mısır’dan Gazze’ye ulaştırılıyor.



400’ün… pic.twitter.com/bxBPjndTs4 — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 3, 2024







