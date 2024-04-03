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Gazze'ye yardımların yüzde 24'ü Türkiye'den

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye tüm hassasiyetiyle yaklaşan Türkiye, bölgeye yardım ulaştırma konusunda da öne çıkıyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre toplam yardımların yüzde 24'ünü temin eden Türkiye, Gazze’ye en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumunda. Öte yandan yapılan açıklamada Türkiye'nin her hafta ortalama 127 ton içme suyunu Mısır'dan Gazze'ye ulaştırdığı da belirtildi.

Semih Bozkuş
18:29 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 18:32 - 3/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Türkiye, Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor (Foto: Arşiv)
Türkiye, Gazze'ye yardımlarını sürdürüyor (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik 7 Ekim'den beri sürdürdüğü soykırım saldırılarının yanında masum sivilleri de açlığa mahkum ediyor.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen insani drama ayrı bir hassasiyetle yaklaşarak karşı çıkan Türkiye, bölgeye yardımlarını da sürdürüyor.

Her daim Gazzeli mazlumların yanında duran Türkiye'nin bölgeye gönderdiği yardımlar 42 bin tona ulaştı.

Her hafta 127 ton içme suyu Gazze'ye ulaştırılıyor

Gazze'ye yapılan küresel ölçekli yardımların yüzde 24'ünü gerçekleştiren Türkiye, en fazla yardım sağlayan ikinci ülke konumunda da bulunuyor.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Türkiye her hafta ortalama 127 ton içme suyunu Mısır'dan Gazze'ye ulaştırıyor.

Bölgeye yardımlarını esirgemeyen Türkiye, Gazzeli hasta ve yakınlarına da kucak açıyor.

"Türkiye Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olacak"

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre 400'ün üzerinde Gazzeli hasta ve yaralının tedavisi Türkiye’de devam ediyor.

Bakanlık yaptığı paylaşım ile ayrıca Türkiye'nin her zaman Gazze ve Filistinli kardeşlerinin yanında olacağını da ifade etti.



#Gazze
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