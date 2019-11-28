Gece lensiyle astsubay oldu

3.25 derece miyop olan Mert P. örgüt abisinin talimatıyla İzmir’de oturmasına rağmen İstanbul’daki özel bir hastaneye yönlendirildi. Doktora, ‘Polislik sınavlarına gireceğim. Gece lensi taktırmak istiyorum’ demesi istenen Mert P. lensi taktırdıktan sonra sağlık mülakatından geçirildiğini ifade etti. Mert P. şunları söyledi: “Sağlık mülakatına kadar lensi kullandım. Mülakata girmeden önce lensi çıkardım. O zaman da çok şaşırmıştım. Gözümde yapılan ölçümlerden sonra doktor ‘bir sıkıntı çıkmadı, geçebilirsin’ dedi bana. Askeri okulu kazandıktan sonra kod ismim ‘Burak’ oldu. Beni sabit bir hattan arayarak buluşacağımız yeri bildirirlerdi.”

GÜNDEM Başarısız olunca hesabı boşaltmış