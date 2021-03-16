Geçiş yok ​

Güvenlik Yolları Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 969 km güvenlik yolu yapıldı, bu yıl 160 km yolun daha yapılması hedefleniyor.

Türkiye terör örgütleriyle mücadelesini sürdürürken, gelebilecek tehditleri önlemek amacıyla sınır hattını da güçlendiriyor. İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre 2020’de Ağrı-İran sınırında 21 km, Hakkari-İran sınırında da 10 km’lik güvenlik duvarı çalışması tamamlandı. 911 km’lik Suriye sınırında 837 km güvenlik duvarı ve devriye yolunun yapımı da bu yıl tamamlanacak. İran-Van sınır güvenliği için de çalışmalar başlatıldı. Bu yıl içinde sınır hattında 55 km güvenlik duvarı örülmesi hedefleniyor. Güvenlik duvarı ile aynı güzergahta devriye yolu da yapılacak.

200 GÖZETLEME KULESİ DAHA

İnsansız gözetleme kuleleri sistemlerinin kurulmasına yönelik çalışmalar da Edirne, Kırklareli, Kars, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari’de sürüyor. 2020’de 174 gözetleme kulesi kurulurken, bu yıl da 200 noktaya daha gözetleme kulesi kurulacak. Tedarik edilecek elektro optik kuleler ile 1182 km’lik doğu sınırının yaklaşık 740 km’si (yüzde 63) ile 472 km’lik batı sınırının yaklaşık 350 km’sinde (yüzde 74) gözetleme imkanı sağlanacak. Gözetleme sistemlerinden elde edilen veriler radyolink sistemi ile kablosuz olarak karakol ve askeri birliklere aktarılacak.

Gece bile aydınlık

Aydınlatma sistemlerinin kurulumu da sınır güvenliğinin sağlanması ve gözetleme kapasitesinin arttırılması için çok önemli.

. Güvenlik Yolları Projesi kapsamında bugüne kadar 2 bin 969 km güvenlik yolu yapıldı, bu yıl 160 km yolun daha yapılması hedefleniyor.