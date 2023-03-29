Gel bakalım Bay Kemal!

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olmak için 100 bin imza toplayacak kişiler için başvurular Pazartesi günü tamamlandı. YSK’nın yeni uygulaması ile hangi aday ne kadar imza topladığını anlık olarak görmek mümkün. YSK, aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, ve Doğu Perinçek'in de olduğu 10 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu imza toplama süreci tamamlandı. Peki Muharrem İnce, Sinan Oğan, Doğu Perinçek ne kadar imza topladı?