Gel bakalım Bay Kemal!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün görüşecek.
Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün görüşecek. Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesinin yarın 17.00’de olacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, İnce’ye görüşme teklifinin kendilerinden gittiğini, bugün görüşme olacağını söyledi. İnce’nin görüşmeyi kabul etmesi Kılıçdaroğlu’nun 2018 seçimlerinde adaylık açıklaması sırasında “Gel bakalım Muharrem” sözlerini hatırlattı. Şimdi bu sözlerin “Gel bakalım Kılıçdaroğlu” olduğu yorumları yapılıyor.