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Gel bakalım Bay Kemal!

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti’deki küskünlerin oylarını kendine çekince, Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebi geldi. Görüşme bugün saat 17.00’de olacak. Kılıçdaroğlu’nun İnce’yi 2018’de Cumhurbaşkanı adayı ilan ederken “Gel bakalım Muharrem” diye küçümseyici şekilde çağırması uzun süre tartışılmıştı.

04:00 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün görüşecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün görüşecek.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün görüşecek. Kılıçdaroğlu ve İnce görüşmesinin yarın 17.00’de olacağı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, İnce’ye görüşme teklifinin kendilerinden gittiğini, bugün görüşme olacağını söyledi. İnce’nin görüşmeyi kabul etmesi Kılıçdaroğlu’nun 2018 seçimlerinde adaylık açıklaması sırasında “Gel bakalım Muharrem” sözlerini hatırlattı. Şimdi bu sözlerin “Gel bakalım Kılıçdaroğlu” olduğu yorumları yapılıyor.



#Seçim
#Memleket Partisi
#Millet İttifakı
#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
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