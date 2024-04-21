Gelibolu'da koltuğu CHP'den devralan Soyuak makam aracını satışa çıkardı: Nakit ihtiyacından acil satılık belediyenin çok borcu var

Çanakkale Kara Savaşları'nın sonrasında Gelibolu Yarımadası'nda İngiliz askerlerinin tahliyesinde kullanılan ve karaya oturan layter (tahliye için kullanılan deniz aracı) Çanakkale Savaşları'ndan izler taşıyor. Askeri Tarih Uzmanı İslam Özdemir, "HMS Talbot kruvazöründen sahile gönderilen 2 tane layterin görevi, bu bölgedeki son kalan İngiliz askerlerini tahliye etmekti. Deniz dalgalıydı ve fırtına vardı. Dolayısıyla bu layterlerden biri askerleri alarak açığa çıkmayı başardı. Fakat Zığındere sahilinde görmüş olduğunuz layter ise dalgaların şiddetiyle karaya oturdu ve sahilde kaldı" dedi.