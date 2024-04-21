Gelibolu'da koltuğu CHP'den devralan Soyuak makam aracını satışa çıkardı: Nakit ihtiyacından acil satılık belediyenin çok borcu var

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına giderek yerel seçimler için oyunu kullandı.
Seçimlerde yıllardır CHP yönetiminde olan Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi AK Parti'ye geçti ve Ali Kamil Soyuak, CHP'li Mustafa Özacar'dan koltuğu devraldı.
Gelibolu'nun çiçeği burnunda başkanı Soyuak'ın ilk icraatlarından biri Özacar'ın kullandığı makam aracını satışa çıkarmak oldu.
"Söz verdik, satıyoruz"
Audi A6 marka aracı internette satışa koyan Soyuak, sosyal medya hesabından ilanı paylaşarak, "Söz verdik, satıyoruz" dedi.
İlanın açıklama kısmında aracın özelliklerine ilişkin mizahi bir dille Özacar'ı eleştiren Soyuak, "Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı. Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi." ifadelerini kullandı.
"Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var."
"Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.
İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.
Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.
Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.
Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.
Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.
İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.
Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.
25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.
Araç başında pazarlık yapılır.
Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır."