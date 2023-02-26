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Gemide terapi

Kızılay’ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanının desteği ile afet bölgesinde ‘çocuk dostu alanlar’ kuruldu. Bu alanlardan biri de İskenderun’da bulunan gemide kuruldu. Gemide bulunan çocuk dostu alanda, Kızılay’ın psikolojik sosyal destek ekipleri çocukları rahatlatmak ve eğlendirmek için bir program düzenledi.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen çocuklara yönelik psikososyal yardım faaliyetlerini de artırdı.

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen çocuklara yönelik psikososyal yardım faaliyetlerini de artırdı.

Kahramanmaraş depreminin ardından Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen çocuklara yönelik psikososyal yardım faaliyetlerini de artırdı. Kızılay’ın 270 psikolog ve sosyal hizmet uzmanının desteği ile afet bölgesinde ‘çocuk dostu alanlar’ kuruldu. Hatay, İskenderun, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep’te bulunan 5 psikososyal destek çadırı ile Kahramanmaraş, Adıyaman, Antalya’da kurulu 3 mobil çocuk dostu alanda, çocukların afetin meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı oluyor. Bu alanlardan biri de İskenderun’da bulunan gemide kuruldu. Gemide bulunan çocuk dostu alanda, Kızılay’ın psikolojik sosyal destek ekipleri çocukları rahatlatmak ve eğlendirmek için bir program düzenledi. Psikososyal destek ekibi olarak gemideki ilk günlerini çocuklarla geçirdiklerini söyleyen Kızılay Şanlıurfa Toplum Merkezi ekip lideri Mekiye Demir, “İlk etapta yaşlarına uygun oyuncaklar dağıttık. Küçük çocuklara bebek, araba gibi oyuncaklar dağıtırken daha büyük yaş gruplarına dergi, kitap, bulmaca, hikaye gibi hediyeler dağıttık. Yaşı büyük olan çocuklarımızın kendi odalarında canları sıkılmasın, kafalarını dağıtabilsinler diye, hem eğitici hem de rahatlatıcı hediyeler dağıttık. Daha sonra çocuklara depremi anlatmaya çalıştık. Yaşadıkları durum hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladık. Çocuklar iştahsız, uykusuz, ifadesiz, donuk, korku ve kaygı içindeydi. Bunların normal olduğunu ifade edip onları rahatlatmaya ve bilgilendirmeye çalıştık. Yaptığımız etkinlikleri çocuklar çok sevdi” dedi.


#Deprem
#Çocuk
#Psikososyal
#Kızılay
2 saat önce
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Gemide terapi
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