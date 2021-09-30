Gençlerimizin her zaman yanındayız ​

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurusunda yedek olan üniversite öğrencilerini geçici olarak misafir ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanarak Türkiye’nin dört bir yanından Konya’yı tercih ederek okumaya gelen tüm üniversite öğrencilerine başarılı bir eğitim hayatı diledi. Konya’nın; tarım, sanayi ve turizm şehri kimliğinin yanında sahip olduğu 5 üniversiteyle aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğuna değinen Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi yeni dönemde de öğrencilerimizin yanlarında olacak çalışmalara imza atıyoruz. Konya’ya gelen üniversiteli gençlerimizi Mevlana hoşgörüsüyle en iyi şekilde ağırlayacağız” diye konuştu.

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