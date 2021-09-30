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KONYA

Gençlerimizin her zaman yanındayız

Konya modeli belediyecilik anlayışıyla örnek çalışmalara imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, KYK başvurusu yapıp yedekte kalan ve kalacak yer sorunu yaşayan üniversite öğrencilerini geçici olarak misafir ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gençlerimizin her zaman yanındayız ​
Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) başvurusunda yedek olan üniversite öğrencilerini geçici olarak misafir ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanarak Türkiye’nin dört bir yanından Konya’yı tercih ederek okumaya gelen tüm üniversite öğrencilerine başarılı bir eğitim hayatı diledi. Konya’nın; tarım, sanayi ve turizm şehri kimliğinin yanında sahip olduğu 5 üniversiteyle aynı zamanda bir öğrenci şehri olduğuna değinen Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi yeni dönemde de öğrencilerimizin yanlarında olacak çalışmalara imza atıyoruz. Konya’ya gelen üniversiteli gençlerimizi Mevlana hoşgörüsüyle en iyi şekilde ağırlayacağız” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER BİZE EMANET

  • KYK başvurusunda yedekte kalan ve kalacak yer sorunu yaşayan üniversite öğrencilerine de destek olduklarını kaydeden Başkan Altay, ailelerinden bizlere emanet olan öğrencileri belediye olarak bir süre misafir edeceklerini ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, KYK başvurusunda yedek olan üniversite öğrencilerine geçici olarak otel ve misafirhanelerde ağırlama imkanı sunuyor. Bu imkandan faydalanmak isteyen öğrenciler “ogrencidostu.konya.bel.tr” adresinden başvurularını yapabiliyor.
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